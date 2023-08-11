Кремль націоналізує "Яндекс" для контролю передвиборчої кампанії Путіна, — ISW

Офіс компанії "Яндекс". Ілюстративне фото: рос.ЗМІ

У РФ планують посилити контроль над російським інформаційним простором у рамках підготовки до президентських виборів в 2024 році. Так, експерти припускають, що "Яндекс" можуть криптонаціоналізувати.

Про це інформує ISW.

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Що відомо про можливу націоналізацію "Яндекса"

За інформацією ISW, "Яндекс" намагався балансувати між Кремлем та його іноземними керівними органами, але тепер може програти боротьбу з російською владою. Так, РФ змушує "Яндекс" продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них. Серед таких компаній — сервіс екскурсій Yango Israel, який має передавати дані всіх користувачів, а не лише російських.

За недотримання закону про розкриття даних "Яндекс" оштрафували, незважаючи на заяви компанії про те, що вона не може надати запитувані дані. До того ж за невиконання російських законів про цензуру Кремль оштрафував генерального директора "Яндекса" Артема Савіновського.

Водночас представники компанії заявили, що "Яндекс" прагне дотримуватись законів у кожній країні, де він працює, і засуджує спроби Росії отримати дані.

Деякі російські інсайдерські джерела припустили, що радник з корпоративного розвитку Олексій Кудрін спробував і не зміг перетворити "Яндекс" на національну приватну компанію, яку б контролював особистий банкір Путіна Юрій Ковальчук. Така націоналізація матиме наслідки для бізнесу.

"Джерела в "Яндексі" побоюються "витоку мізків", якщо Кремль націоналізує компанію, оскільки багато співробітників покинули Росію ще після початку повномасштабного вторгнення в Україну", — інформує ISW.

Керівництво РФ, ймовірно, усвідомлює це занепокоєння, оскільки інвестори, пов’язані з чиновниками Кремля, а не російськими державними структурами, нещодавно робили заявки на придбання "Яндекса".

"Можлива передача "Яндекса" афілійованим особам першого заступника глави адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка свідчить про те, що Путін прагне винагородити Кирієнка за його особисту лояльність, зокрема після заколоту групи Вагнера 24 червня", — йдеться у повідомленні.

Раніше Кирієнко підтримував фінансиста ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Однак після заколоту 24 червня Кирієнко продовжував публічно видавати себе за твердого прихильника Путіна.

Нагадаємо, підсанкційний власник "Яндекса" вперше прокоментував повномасштабне вторгнення.

Також ЗМІ повідомляли "Яндекс" можуть продати другу Путіна.

Водночас стало відомо, що Пригожин ліквідовує свій пропагандистський медіахолдинг.