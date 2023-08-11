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Кремль национализирует "Яндекс" для контроля предвыборной кампании Путина, — ISW

11 августа 2023 08:46
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Кремль национализирует "Яндекс" для контроля предвыборной кампании Путина, — ISW
Офис компании "Яндекс". Иллюстративное фото: рос.СМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В РФ планируют ужесточить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к президентским выборам в 2024 году. Так, эксперты предполагают, что Яндекс могут криптонационализировать.

Об этом информирует ISW.

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Что известно о возможной национализации "Яндекса"

По информации ISW, "Яндекс" пытался балансировать между Кремлем и его иностранными органами управления, но теперь может проиграть борьбу с российскими властями. Так, РФ заставляет "Яндекс" продать международные дочерние компании или дистанцироваться от них. Среди таких компаний – сервис экскурсий Yango Israel, который должен передавать данные всех пользователей, а не только российских.

За несоблюдение закона о раскрытии данных "Яндекс" был оштрафован, несмотря на заявления компании о том, что она не может предоставить запрашиваемые данные. К тому же, за невыполнение российских законов о цензуре Кремль оштрафовал генерального директора "Яндекса" Артема Савиновского.

В то же время представители компании заявили, что "Яндекс" стремится соблюдать законы в каждой стране, где он работает, и осуждает попытки России получить данные.

Некоторые российские инсайдерские источники предположили, что советник по корпоративному развитию Алексей Кудрин попытался и не смог превратить "Яндекс" в национальную частную компанию, которую контролировал бы личный банкир Путина Юрий Ковальчук. Такая национализация будет иметь последствия для бизнеса.

"Источники в "Яндексе" опасаются "утечки мозгов", если Кремль национализирует компанию, поскольку многие сотрудники покинули Россию еще после начала полномасштабного вторжения в Украину" , — информирует ISW.

Руководство РФ, вероятно, осознает эту обеспокоенность, поскольку инвесторы, связанные с чиновниками Кремля, а не российскими государственными структурами, недавно делали заявки на приобретение "Яндекса".

"Возможная передача "Яндекса" аффилированным лицам первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко свидетельствует о том, что Путин стремится вознаградить Кириенко за его личную лояльность, в частности, после мятежа группы Вагнера 24 июня", — говорится в сообщении.

Ранее Кириенко поддерживал финансиста ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Однако после мятежа 24 июня Кириенко продолжал публично выдавать себя за твердого поклонника Путина.

Напомним, подсанкционный владелец "Яндекса" впервые прокомментировал полномасштабное вторжение.

Также СМИ сообщали, что "Яндекс" могут продать другу Путина.

В то же время, стало известно, что Пригожин ликвидирует свой пропагандистский медиахолдинг.

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