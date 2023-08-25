Кремль посилює умови виходу з ринку РФ для західних компаній, — Reuters

Міністерство фінансів РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Деякі іноземні компанії, які намагаються вийти з Росії, зіткнулися зі значним стрибком витрат. Так, РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну вимагає більших знижок на цінники активів, які хочуть продати іноземні компанії.

Про це пише Reuters.

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За даними Центрального банку Росії, у період з березня 2022 року по березень 2023 року іноземні компанії здійснили близько 200 продажів російських активів, приблизно 20% з них вартістю понад 100 мільйонів доларів.

Однак Росія постійно посилює вимоги до виходу Керівники цих компаній кажуть, що орієнтуватися в нововведеннях стає важче. Так, троє людей, знайомих із процесом виходу іноземних компаній, сказали, що деякі угоди стикаються з вимогами про додаткові знижки, перш ніж уряд дасть зелене світло.

"Іноземні компанії вже зазнали збитків у розмірі понад 80 мільярдів доларів від своїх російських операцій через списання та втрату доходу, виходячи з аналізу документів", — пише Reuters.

Так, урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями має схвалити угоди за участю компаній з так званих "недружніх" країн — тих, які запровадили санкції проти Росії через її дії в Україні. Джерело на фінансовому ринку, яке працює з компаніями, які хочуть залишити Росію, повідомило, що комісія надсилає деякі угоди назад, кажучи, що оцінка повинна бути на 20-30% нижчою.

"Це "непередбачувана чорна скринька", — зазначає анонімне джерело Reuters.

Банки та енергетичні компанії також потребують особистого дозволу президента Володимира Путіна на продаж. Москва вже вимагає 50% знижки на всі іноземні угоди після того, як консультанти, обрані російським урядом, оцінили бізнес. Росія також вимагає внеску до російського бюджету не менше 10% від ціни.

Інша особа, яка працює над угодами M&A та з іноземними компаніями, сказала, що угоди на суму понад 100 мільйонів доларів піддаються особливому ризику відмови.

За словами джерела, останні зміни цін стримують продажі та змушують компанії розглядати альтернативи.

Водночас Міністерство фінансів Росії заявило, що не змушує знижувати кінцеві ціни продажу, але воно може коригувати оцінку в процесі продажу.

"Ціна може змінитися лише у випадку, якщо комісія вкаже на неправильну оцінку ринкової вартості іноземного бізнесу. Міністерство економіки та центральний банк також оцінюють бізнес і також можуть внести "корекцію" ціни", — йдеться в письмовій відповіді.

Так, нідерландська пивоварня Heineken заявила в п'ятницю, що завершила вихід з Росії, продавши свою діяльність там російській Arnest Group за символічний один євро.

Москва також поступово ввела додаткові перешкоди для виходу з ринку. До того ж існує загроза націоналізації, особливо після липневого арешту російських активів компаній Carlsberg та Danone.

Наразі про вихід перемовини з РФ ведуть телекомунікаційна група Veon, технологічна група Yandex та італійська кредитна компанія Intesa.

Нагадаємо, РФ наче за "поняттями" 90-х у липні відібрала заводи в Danone та Carlsberg.

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