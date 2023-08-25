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Кремль ужесточает условия выхода с рынка РФ для западных компаний, — Reuters

25 августа 2023 18:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Кремль ужесточает условия выхода с рынка РФ для западных компаний, — Reuters
Министерство денег РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Некоторые иностранные компании, пытающиеся выйти из России, столкнулись со значительным скачком расходов. Так, РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину требует больших скидок на ценники активов, которые хотят продать иностранные компании.

Об этом пишет Reuters.

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Что известно о препятствовании выходу иностранных компаний из РФ

По данным Центрального банка России, в период с марта 2022 по март 2023 года иностранные компании осуществили около 200 продаж российских активов, примерно 20% из них стоимостью свыше 100 миллионов долларов.

Однако Россия постоянно усиливает требования к выходу. Руководители этих компаний говорят, что ориентироваться в нововведениях становится труднее. Так, три человека, знакомых с процессом выхода иностранных компаний, сказали, что некоторые соглашения сталкиваются с требованиями о дополнительных скидках, прежде чем правительство даст зеленый свет.

"Иностранные компании уже понесли убытки в размере более 80 миллиардов долларов от своих российских операций из-за списания и потери дохода исходя из анализа документов" , — пишет Reuters.

Так, правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями должна одобрить соглашения с участием компаний из так называемых "недружественных" стран — введенных санкциями против России из-за ее действий в Украине. Источник на финансовом рынке, работающий с компаниями, желающими покинуть Россию, сообщил, что комиссия присылает некоторые соглашения назад, говоря, что оценка должна быть на 20-30% ниже.

"Это "непредсказуемый черный ящик", — отмечает анонимный источник Reuters.

Банки и энергетические компании также нуждаются в личном разрешении президента Владимира Путина на продажу. Москва уже требует 50% скидки на все иностранные соглашения после того, как консультанты, избранные российским правительством, оценили бизнес. Россия также требует вклада в российский бюджет не менее 10% от цены.

Другое лицо, работающее над соглашениями M&A и с иностранными компаниями, сказало, что сделки на сумму более 100 миллионов долларов подвергаются особому риску отказа.
По словам источника, последние изменения цен сдерживают продажи и вынуждают компании рассматривать альтернативы.

В то же время, Министерство финансов России заявило, что не заставляет снижать конечные цены продажи, но оно может корректировать оценку в процессе продажи.

"Цена может измениться только в случае, если комиссия укажет на неправильную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса. Министерство экономики и центральный банк также оценивают бизнес и могут внести "коррекцию" цены", — говорится в письменном ответе.

Так, нидерландская пивоварня Heineken заявила в пятницу, что завершила выход из России, продав свою деятельность там российской Arnest Group за один символический евро.

Москва тоже постепенно ввела дополнительные препятствия для выхода из рынка. К тому же, существует угроза национализации, особенно после июльского ареста российских активов компаний Carlsberg и Danone.

Теперь о выходе переговора с РФ ведут телекоммуникационная группа Veon, технологическая группа Yandex и итальянская кредитная компания Intesa.

Напомним, РФ как по "понятиям" 90-х в июле отобрала заводы у Danone и Carlsberg.

Также мы писали, что Кремль национализирует Яндекс для контроля предвыборной кампании Путина.

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