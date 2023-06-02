Маска звинуватили у махінаціях з криптовалютою за допомогою Twitter

Ілон Маск. Фото: Reuters/Jonathan Ernst/File Photo

Американського бізнесмена Ілона Маска звинуватили у маніпуляціях із криптовалютою Dogecoin. Інвестори підготували позов проти власника Twitter, за допомогою якого Маск і маніпулював криптовалютою.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Позов проти Маска

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск отримав позов від інвесторів криптовалюти Dogecoin.

Вони звинувачують американського бізнесмена у маніпулюванні курсом цієї криптовалюти.

Деталі звинувачення

Інвестори наголосили, що Маск використовував низку різних засобів для маніпулювання курсу Dogecoin.

Зокрема, у квітні він замінив логотип Twitter на емблему Dogecoin, що викликало 30%-вий стрибок вартості цієї криптовалюти — після чого Маск продав її на суму близько 124 млн доларів.

Крім того, йдеться у позові, бізнесмен займався маніпуляцією, використовуючи оплачуваних онлайн-інфлюенсерів, дописи в Twitter, свою появу в NBC Saturday Night Live та інші "рекламні трюки".

"Маніпулювання ринком, торгівля інсайдерською інформацією та інші витівки", зазначили інвестори, дозволили Ілону Маску обманювати їх для власної вигоди.

Нагадаємо, що 1 червня американський підприємець Ілон Маск повернувся на верхівку списку найбагатших людей планети. Йому вдалося обійти у рейтингу французького магната Бернара Арно після падіння акцій компанії француза на 2,6%.