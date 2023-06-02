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Маска обвинили в махинациях с криптовалютой с помощью Twitter

2 июня 2023 08:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маска обвинили в махинациях с криптовалютой с помощью Twitter
Илон Маск. Фото: Reuters/Jonathan Ernst/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Американского бизнесмена Илона Маска обвинили в манипуляциях с криптовалютой Dogecoin. Инвесторы подготовили иск против владельца Twitter, с помощью которого Маск и манипулировал криптовалютой.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Иск против Маска

Владелец соцсети Twitter Илон Маск получил иск от инвесторов криптовалюты Dogecoin.

Они обвиняют американского бизнесмена в манипулировании курсом этой криптовалюты.

Подробности обвинения

Инвесторы подчеркнули, что Маск использовал ряд различных средств для манипулирования курса Dogecoin.

В частности, в апреле он заменил логотип Twitter на эмблему Dogecoin, что вызвало 30%-ный скачок стоимости этой криптовалюты — после чего Маск продал ее на сумму около 124 млн долларов.

Кроме того, говорится в иске, бизнесмен занимался манипуляцией, используя оплачиваемых онлайн-инфлюэнсеров, сообщения в Twitter, свое появление в NBC Saturday Night Live и другие "рекламные трюки".

"Манипулирование рынком, торговля инсайдерской информацией и другие проделки", отметили инвесторы, позволили Илону Маску обманывать их для собственной выгоды.

Напомним, что 1 июня американский предприниматель Илон Маск вернулся на верхушку списка самых богатых людей планеты. Ему удалось обойти в рейтинге французского магната Бернара Арно после падения акций компании француза на 2,6%.

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