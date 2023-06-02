Маска обвинили в махинациях с криптовалютой с помощью Twitter
Американского бизнесмена Илона Маска обвинили в манипуляциях с криптовалютой Dogecoin. Инвесторы подготовили иск против владельца Twitter, с помощью которого Маск и манипулировал криптовалютой.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Иск против Маска
Владелец соцсети Twitter Илон Маск получил иск от инвесторов криптовалюты Dogecoin.
Они обвиняют американского бизнесмена в манипулировании курсом этой криптовалюты.
Подробности обвинения
Инвесторы подчеркнули, что Маск использовал ряд различных средств для манипулирования курса Dogecoin.
В частности, в апреле он заменил логотип Twitter на эмблему Dogecoin, что вызвало 30%-ный скачок стоимости этой криптовалюты — после чего Маск продал ее на сумму около 124 млн долларов.
Кроме того, говорится в иске, бизнесмен занимался манипуляцией, используя оплачиваемых онлайн-инфлюэнсеров, сообщения в Twitter, свое появление в NBC Saturday Night Live и другие "рекламные трюки".
"Манипулирование рынком, торговля инсайдерской информацией и другие проделки", отметили инвесторы, позволили Илону Маску обманывать их для собственной выгоды.
Напомним, что 1 июня американский предприниматель Илон Маск вернулся на верхушку списка самых богатых людей планеты. Ему удалось обойти в рейтинге французского магната Бернара Арно после падения акций компании француза на 2,6%.