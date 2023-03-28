Макдональдс поновлює роботу закладів в Одесі — де працюватимуть заклади

McDonald's поновлює роботу закладів в Одесі
28 березня мережа ресторанів американської компанії McDonald’s поновлює свою роботу в Одесі. Спочатку відкриються перші п'яти закладів.
Про це поінформувала компанія у Facebook.
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Поновлення роботи бізнесу McDonald’s
Як розповіли у компанії, з початку повномасштабного російського вторгнення одеські ресторани McDonald’s не працювали.
"Таким чином компанія продовжує розширювати географію роботи, щоби підтримувати місцеві громади в Україні та відповідати на численні запити українців про повернення улюблених страв", — зазначають у пресслужбі.
Де запрацюють ресторани
Спочатку відкриються ресторани за адресами:
- вул. Пантелеймонівська, 17-б;
- вул. Дерибасівська, 23/1;
- пл. Незалежності, 1;
- вул. Черняховського, 1-б;
- вул. Краснова, 14а.
На початку квітня відкриють ще кілька закладів.
Режим роботи та меню
В одеських закладах, як і в решті ресторанів McDonald’s, діятимуть правила безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги заклади зачинятимуться.
У ресторанах представлять скорочене меню, однак основні страви McDonald's збережуться. Його розширюватимуть разом із відновленням ланцюгів постачання та нарощенням обсягів складів.
Нагадаємо, у Дніпрі, де досі закриті ресторани McDonald’s, продають фірмову їжу із шаленими націнками.
Нещодавно у McDonald's анонсували масове скорочення штату в 2023 році. Гендиректор вважає, що це рішення допоможе скоротити загальносвітові витрати та звільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.