Макдональдс возобновляет работу заведений в Одессе — где будут работать заведения

Сначала откроются первые пять заведений

28 марта сеть ресторанов американской компании McDonald's возобновляет свою работу в Одессе. Сначала откроются первые пять заведений.

Об этом сообщила компания в Facebook.

Возобновление работы бизнеса McDonald's

Как рассказали в компании, с начала полномасштабного российского вторжения одесские рестораны McDonald's не работали.

"Таким образом, компания продолжает расширять географию работы, чтобы поддерживать местные общины в Украине и отвечать на многочисленные запросы украинцев о возвращении любимых блюд", — отмечают в пресс-службе.

Где заработают рестораны

Сначала откроются рестораны по адресам:

ул. Пантелеймоновская, 17;

ул. Дерибасовская, 23/1;

пл. Независимости, 1;

ул. Черняховского, 1-б;

ул. Краснова, 14а.

В начале апреля откроют еще несколько заведений.

Режим работы и меню

В одесских заведениях, как и в остальных ресторанах McDonald's, будут действовать правила безопасности, согласно которым в случае объявления воздушной тревоги заведения будут закрываться.

В ресторанах представят сокращенное меню, однако основные блюда McDonald's сохранятся. Его будут расширять вместе с восстановлением цепочки и наращиванием объемов складов.

Напомним, в Днепре, где до сих пор закрыты рестораны McDonald's, продают фирменную еду с бешеными наценками.

Недавно в McDonald's анонсировали массовое сокращение штата в 2023 году. Гендиректор считает, что это решение поможет сократить общемировые расходы и уволить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.