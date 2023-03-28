Макдональдс возобновляет работу заведений в Одессе — где будут работать заведения

McDonald's возобновляет работу заведений в Одессе
28 марта сеть ресторанов американской компании McDonald's возобновляет свою работу в Одессе. Сначала откроются первые пять заведений.
Об этом сообщила компания в Facebook.
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Возобновление работы бизнеса McDonald's
Как рассказали в компании, с начала полномасштабного российского вторжения одесские рестораны McDonald's не работали.
"Таким образом, компания продолжает расширять географию работы, чтобы поддерживать местные общины в Украине и отвечать на многочисленные запросы украинцев о возвращении любимых блюд", — отмечают в пресс-службе.
Где заработают рестораны
Сначала откроются рестораны по адресам:
- ул. Пантелеймоновская, 17;
- ул. Дерибасовская, 23/1;
- пл. Независимости, 1;
- ул. Черняховского, 1-б;
- ул. Краснова, 14а.
В начале апреля откроют еще несколько заведений.
Режим работы и меню
В одесских заведениях, как и в остальных ресторанах McDonald's, будут действовать правила безопасности, согласно которым в случае объявления воздушной тревоги заведения будут закрываться.
В ресторанах представят сокращенное меню, однако основные блюда McDonald's сохранятся. Его будут расширять вместе с восстановлением цепочки и наращиванием объемов складов.
Напомним, в Днепре, где до сих пор закрыты рестораны McDonald's, продают фирменную еду с бешеными наценками.
Недавно в McDonald's анонсировали массовое сокращение штата в 2023 году. Гендиректор считает, что это решение поможет сократить общемировые расходы и уволить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.