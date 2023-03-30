Макдональдс відкрив черговий ресторан у Вінниці

Бізнес розширили у Вінниці

У четвер, 30 березня, мережа закладів швидкого харчування McDonald's в Україні відкрила новий ресторан. Цього разу бізнес розширили у Вінниці.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі відкриття

Як зазначається, це четвертий новий заклад з моменту відновлення діяльності McDonald's в країні, а загалом у місті працюють три. Новий ресторан у Вінниці розташований на Хмельницькому шосе, 114-К.

"Він став першим новим закладом, відкритим компанією у 2023 році. Завдяки розташуванню на виїзді з міста та поруч з автовокзалом ресторан є особливо зручним для тих, хто бажає скуштувати улюблені страви під час поїздки", — йдеться у повідомленні.

У ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 на терасі, всередині доступні 10 терміналів самообслуговування. Водії зможуть скористатися МакДрайвом з двома лініями заїзду.

Працюватиме заклад із 07:00 до 22:00, дотримуючись розширених правил безпеки, впроваджених компанією.

Поновлення роботи бізнесу

Як розповіли у компанії, в Україні не лише відновлюють роботу тимчасово закритих закладів, а й завершують розпочаті раніше будівництва й облаштування. Почали будувати вінницький ресторан ще 2021 року. Більшість робіт завершили до війни.

"Відтепер цей заклад — четвертий новий ресторан, який відкрився після початку повномасштабного вторгнення. Раніше нові заклади McDonald's з'явилися у Києві в Оболонському районі, у Львові у Сихівському районі та у с. Лісниках Київської області", — йдеться у повідомленні.



McDonald’s продовжує розширювати географію роботи в країні: спочатку ресторани відновлювали роботу у центрі та на заході, а нещодавно розпочалося відновлення діяльності на півдні. Так, 28 березня одразу п’ять ресторанів поновили роботу в Одесі.

По всій країні працюють вже 73 ресторани McDonald’s.

Більше про McDonald's

Нагадаємо, у Дніпрі, де досі закриті ресторани McDonald’s, продають фірмову їжу із шаленими націнками.

Нещодавно у McDonald's анонсували масове скорочення штату в 2023 році. Гендиректор вважає, що це рішення допоможе скоротити загальносвітові витрати та звільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.