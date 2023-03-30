Макдональдс открыл очередной ресторан в Виннице

Бизнес расширили в Виннице

В четверг, 30 марта, сеть заведений быстрого питания McDonald's открыла в Украине новый ресторан. В этот раз бизнес расширили в Виннице.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Детали открытия

Как отмечается, это четвертое новое заведение с момента возобновления деятельности McDonald's в стране, а всего в городе работают три. Новый ресторан в Виннице расположен на Хмельницком шоссе, 114-К.

"Он стал первым новым заведением, открытым компанией в 2023 году. Благодаря расположению на выезде из города и рядом с автовокзалом ресторан особенно удобен для тех, кто желает отведать любимые блюда во время поездки", — говорится в сообщении.

В ресторане для посетителей есть 125 мест в зале и 88 на террасе, внутри доступны 10 терминалов самообслуживания. Водители смогут воспользоваться МакДрайвом с двумя линиями заезда.

Заведение будет работать с 07:00 до 22:00, соблюдая расширенные правила безопасности, внедренные компанией.

Возобновление работы бизнеса

Как рассказали в компании, в Украине не только возобновляют работу временно закрытые заведения, но и завершают ранее начатые строительства и обустройства. Начали строить винницкий ресторан еще в 2021 году. Большинство работ было завершено до войны.

"Отныне это заведение — четвертый новый ресторан, который открылся после начала полномасштабного вторжения. Ранее новые заведения McDonald's появились в Киеве в Оболонском районе, Львове в Сыхивском районе и в с. Лесниках Киевской области", — говорится в сообщении.



McDonald's продолжает расширять географию работы в стране: сначала рестораны возобновляли работу в центре и на западе, а недавно началось возобновление деятельности на юге. Так, 28 марта сразу пять ресторанов возобновили работу в Одессе.

По всей стране работают уже 73 ресторана McDonald's.

Больше о McDonald's

Напомним, в Днепре, где до сих пор закрыты рестораны McDonald's, продают фирменную еду с бешеными наценками.

Недавно в McDonald's анонсировали массовое сокращение штата в 2023 году. Гендиректор считает, что это решение поможет сократить общемировые расходы и уволить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.