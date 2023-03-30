Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Бизнес arrow McDonald's открыл ресторан в еще одном городе arrow

McDonald's открыл ресторан в еще одном городе

30 марта 2023 19:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Макдональдс открыл очередной ресторан в Виннице
Бизнес расширили в Виннице
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 30 марта, сеть заведений быстрого питания McDonald's открыла в Украине новый ресторан. В этот раз бизнес расширили в Виннице.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте также:

Детали открытия

Как отмечается, это четвертое новое заведение с момента возобновления деятельности McDonald's в стране, а всего в городе работают три. Новый ресторан в Виннице расположен на Хмельницком шоссе, 114-К.

"Он стал первым новым заведением, открытым компанией в 2023 году. Благодаря расположению на выезде из города и рядом с автовокзалом ресторан особенно удобен для тех, кто желает отведать любимые блюда во время поездки", — говорится в сообщении.

В ресторане для посетителей есть 125 мест в зале и 88 на террасе, внутри доступны 10 терминалов самообслуживания. Водители смогут воспользоваться МакДрайвом с двумя линиями заезда.

Заведение будет работать с 07:00 до 22:00, соблюдая расширенные правила безопасности, внедренные компанией.

Возобновление работы бизнеса

Как рассказали в компании, в Украине не только возобновляют работу временно закрытые заведения, но и завершают ранее начатые строительства и обустройства. Начали строить винницкий ресторан еще в 2021 году. Большинство работ было завершено до войны.

"Отныне это заведение — четвертый новый ресторан, который открылся после начала полномасштабного вторжения. Ранее новые заведения McDonald's появились в Киеве в Оболонском районе, Львове в Сыхивском районе и в с. Лесниках Киевской области", — говорится в сообщении.
 
McDonald's продолжает расширять географию работы в стране: сначала рестораны возобновляли работу в центре и на западе, а недавно началось возобновление деятельности на юге. Так, 28 марта сразу пять ресторанов возобновили работу в Одессе.

По всей стране работают уже 73 ресторана McDonald's.

Больше о McDonald's

Напомним, в Днепре, где до сих пор закрыты рестораны McDonald's, продают фирменную еду с бешеными наценками.

Недавно в McDonald's анонсировали массовое сокращение штата в 2023 году. Гендиректор считает, что это решение поможет сократить общемировые расходы и уволить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Новина з відео

12:57 Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:27В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

21:42Зеленский обратился к Европейскому совету и отметил пять ключевых опасностей: детали

Новина з відео

12:11 Победительница шоу "От пацанки до панянки" обозвала украинцев из-за государственного языка: детали

Новина з відео

18:59 В сети появилось видео, как российский истребитель пытался сбить украинский Bayraktar

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

21:13Какие штрафы ждут украинских родителей в школах Германии и Франции

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

08:34Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

Актуальное по теме

None 30 Март 21:21

Украинский фотограф обвинил мэрию Одессы в краже его снимка: подробности скандала

None 30 Март 21:09

Повышение тарифов на воду: в каких регионах установили новые цены

None 30 Март 21:07

Дожди, лавины и потепление: в Укргидрометцентре удивили прогнозом погоды на завтра

None 30 Март 20:57

Группа "Kalush Orchestra" стала амбассадором объединенной штурмовой бригады Нацполиции: детали

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB