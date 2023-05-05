Microsoft хоче брати додаткову плату за свій додаток Teams

Microsoft Teams. Фото: офіційний сайт Microsoft

Компанія Microsoft намагається уникнути штрафів від Європейського Союзу. Для цього у компанії готові запровадити додаткову плату за свій продукт Office із вбудованим додатком Teams.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Плата за Teams

Корпорація Microsoft планує диференціювати оплату за свій продукт Office залежно від того, є в комплекті додаток Teams чи ні.

У Microsoft заявили, що вони "відкриті до прагматичних рішень, які вирішують її проблеми та добре обслуговують клієнтів".

Причина такого кроку

На збільшення плати за Office вплинуло антимонопольне розслідування діяльності компанії у Європейському Союзі.

"Ми отримали кілька скарг щодо Microsoft, у тому числі від Slack, щодо поведінки Microsoft щодо її продукту Teams. Як ви знаєте, оцінка триває, тому ми не можемо коментувати далі", — заявив речник Єврокомісії.

Нагадаємо, що корпорація Microsoft виплатить майже 3 млн доларів через порушення санкцій, зокрема проти Росії. Вона дозволила використовувати її продукції в окупованому Криму.