Microsoft хоче брати додаткову плату за свій додаток Teams
Компанія Microsoft намагається уникнути штрафів від Європейського Союзу. Для цього у компанії готові запровадити додаткову плату за свій продукт Office із вбудованим додатком Teams.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Плата за Teams
Корпорація Microsoft планує диференціювати оплату за свій продукт Office залежно від того, є в комплекті додаток Teams чи ні.
У Microsoft заявили, що вони "відкриті до прагматичних рішень, які вирішують її проблеми та добре обслуговують клієнтів".
Причина такого кроку
На збільшення плати за Office вплинуло антимонопольне розслідування діяльності компанії у Європейському Союзі.
"Ми отримали кілька скарг щодо Microsoft, у тому числі від Slack, щодо поведінки Microsoft щодо її продукту Teams. Як ви знаєте, оцінка триває, тому ми не можемо коментувати далі", — заявив речник Єврокомісії.
Нагадаємо, що корпорація Microsoft виплатить майже 3 млн доларів через порушення санкцій, зокрема проти Росії. Вона дозволила використовувати її продукції в окупованому Криму.