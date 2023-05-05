Microsoft хочет брать дополнительную плату за свое приложение

Microsoft Teams. Фото: официальный сайт Microsoft

Компания Microsoft пытается избежать штрафов от Европейского Союза. Для этого в компании готовы ввести дополнительную плату за продукт Office со встроенным приложением Teams.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Плата за Teams

Корпорация Microsoft планирует дифференцировать оплату за свой продукт Office в зависимости от того, есть в комплекте приложение Teams или нет.

В Microsoft заявили, что они "открыты к прагматичным решениям, которые решают ее проблемы и хорошо обслуживают клиентов".

Причина такого шага

На рост платы за Office повлияло антимонопольное расследование деятельности компании в Европейском Союзе.

"Мы получили несколько жалоб по Microsoft, в том числе от Slack, по поведению Microsoft относительно ее продукта Teams. Как вы знаете, оценка продолжается, поэтому мы не можем комментировать дальше", — заявил представитель Еврокомиссии.

Напомним, что корпорация Microsoft выплатит почти 3 млн долларов из-за нарушения санкций, в том числе против России. Она разрешила использовать ее продукцию в оккупированном Крыму.