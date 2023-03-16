Мінцифра створює електронну систему обігу підакцизних товарів: що це означає

Щороку Україна недоотримує понад 30 млрд гривень через тіньовий ринок алкоголю та тютюну

Міністерство цифрової трансформації знайшло вихід, як побороти тіньовий ринок в Україні. Зокрема, там анонсували введення електронної системи обігу підакцизних товарів.

Про це у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Глава відомства розповів, що за рік через тіньовий ринок алкоголю та тютюну Україна недоотримує до бюджету понад 30 млрд гривень. А українці, навіть не підозрюючи, купують контрафактні товари.

"Показовий кейс. Зафіксували продаж понад 50000 пляшок алкоголю з однаковою акцизною маркою. Значить, що 49999 разів люди купували "палену" горілку або що кошти з продажів не йшли в бюджет", — написав Федоров.

Для боротьби з цим у Мінцифрі анонсували створення унікальної електронної системи обігу підакцизних товарів. У ній фіксуватимуться усі операції з перевезення, зберігання та продажу товарів.

"Ключовим елементом стане електронна марка акцизного податку. Це спеціальний двовимірний цифровий код, який наноситимуть на товар. Кожен українець зможе зчитати його через "Дію", щоб зрозуміти — перед ним оригінал чи контрафакт", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що законопроєкт вже пройшов перше читання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Мінцифра планує повторно внести на розгляд ВРУ законопроєкт про розмитнення транспорту через мобільний застосунок "Дія".