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Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

15 березня 2023 15:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Розмитнення авто у Дії — Мінцифри подасть повторно законопроєкт у Раду
Планують повторно внести у парламент проєкт закону
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство цифрової трансформації планує повторно внести на розгляд народних депутатів Верховної Ради України (ВРУ) законопроєкт про розмитнення транспорту через мобільний застосунок "Дія". Попереднє голосування нардепи провалили.

Про такі наміри розповів голова Мінцифри Михайло Федоров на заході Business Breakfast "Форбс Україна".

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Мінцифри налаштоване "на результат"

Як розповів міністр, відомство переподасть у парламент проєкт закону, який передбачає розмитнення автомобілів онлайн за новою формулою. Цього разу очікують отримати позитивний результат.

"У цьому напрямі ми точно прийдемо до результату. Наразі переподаємо проєкт", —повідомив Федоров.

Михайло Федоров
Михайло Федоров. Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

За його словами, також планують задіяти громадськість та винести дане питання в публічну площину, щоб "дотиснути".

У лютому цього року парламент не знайшов достатньо голосів для підтримки у першому читанні законопроєктів №7466 і №7468 про митне оформлення транспорту через застосунок "Дія" за новою формулою.

Розмитнення в "Дії"

Раніше у Мінцифри розповідали, що у законопроєкті передбачена нова система розрахунку митного збору за розмитнення транспортних засобів. Щоб дізнатися вартість, у застосунку потрібно ввести деякі характеристики автівки. Система миттєво порахує ціну на основі такої інформації:

  • рік випуску транспорту;
  • тип та об'єм двигуна машини;
  • потужність, якщо йдеться електромобіль.

Онлайн-розмитнення авто зробило б послугу простою та антикорупційною.

Автомобіль
Фото: УНІАН

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україну минулого року ввезли 534,8 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацією. Показник на 60% менше за результат 2021 року. Аналітики зазначають, що число ввезених автомобілів на іноземній реєстрації майже подібне до кількості у 2020 році, коли діяли суворі коронавірусні обмеження.

Раніше ми повідомляли, що українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.

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