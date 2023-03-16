Минцифра создает электронную систему обращения подакцизных товаров: что это значит
Министерство цифровой трансформации нашло выход, как побороть теневой рынок в Украине. В частности, там анонсировали введение электронной системы обращения подакцизных товаров.
Об этом в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Глава ведомства рассказал, что за год из-за теневого рынка алкоголя и табака Украина недополучает в бюджет более 30 млрд гривен. А украинцы, даже не подозревая, покупают контрафактные товары.
"Показательный кейс. Зафиксировали продажу более 50 000 бутылок алкоголя с одинаковой акцизной маркой. Значит, что 49 999 раз люди покупали "горючую" водку или что средства по продажам не шли в бюджет", — написал Федоров.
Для борьбы с этим в Минцифре анонсировали создание уникальной электронной системы обращения подакцизных товаров. В ней будут фиксироваться все операции по перевозке, хранению и продаже товаров.
"Ключевым элементом станет электронная марка акцизного налога. Это специальный двумерный цифровой код, который будут наносить на товар. Каждый украинец сможет считать его через "Дію", чтобы понять — перед ним оригинал или контрафакт", — говорится в сообщении.
Известно, что законопроект уже прошел первое чтение.
Напомним, ранее мы писали, что Минцифра планирует повторно внести на рассмотрение ВРУ законопроект о растаможке транспорта через мобильное приложение "Дія".