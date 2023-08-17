Міжнародна компанія доставляє на окуповані території посилки через РФ

Вантажівка міжнародного перевізника DHL. Ілюстративне фото: wikimedia.com

Світовий лідер у галузі логістики DHL співпрацює з поштою Росії. Так, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили вантажівку компанії.

Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Виявити скандальну діяльність міжнародного перевізника DHL дозволила випадковість. Так, на фотографії ДТП у Маріуполі помітили вантажівку компанії.

"Фото вчорашної аварії. Бачите вантажівку DHL? А тепер про сюрпризи.

Виявляється, з принаймні частини країн ЄС можна надіслати посилку в Маріуполь через Росію", — йдеться у повідомленні каналу.

Фото Андрющенко Time з місця ДТП

Як зазначив Петро Андрющенко, для того щоб посилка з ЄС надійшла у тимчасово окуповане місто, до назви Mariupol додають DNR RU. За його інформацією, відомо вже про кілька фактів такої доставки.

"Точно так працює доставка з Іспанії, є факти посилок ыз Польщі", — зазначає радник міського голови Маріуполя.

Тож, як наголосили у повідомленні, "виникає логічне запитання" до міжнародних перевізників, які співпрацюють з поштою РФ.

"У вас все ок? Нічого ніде не тисне?" — емоційно прокоментував Андрющенко.

Скриншот повідомлення Петра Андрющенка

Нагадаємо, Росіяни планують відправити крадене зерно із Запорізької області до Африки.

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