Міжнародна компанія доставляє на окуповані території посилки через РФ
Світовий лідер у галузі логістики DHL співпрацює з поштою Росії. Так, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили вантажівку компанії.
Про це інформує радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Що відомо про роботу DHL на окупованих територіях
Виявити скандальну діяльність міжнародного перевізника DHL дозволила випадковість. Так, на фотографії ДТП у Маріуполі помітили вантажівку компанії.
"Фото вчорашної аварії. Бачите вантажівку DHL? А тепер про сюрпризи.
Виявляється, з принаймні частини країн ЄС можна надіслати посилку в Маріуполь через Росію", — йдеться у повідомленні каналу.
Як зазначив Петро Андрющенко, для того щоб посилка з ЄС надійшла у тимчасово окуповане місто, до назви Mariupol додають DNR RU. За його інформацією, відомо вже про кілька фактів такої доставки.
"Точно так працює доставка з Іспанії, є факти посилок ыз Польщі", — зазначає радник міського голови Маріуполя.
Тож, як наголосили у повідомленні, "виникає логічне запитання" до міжнародних перевізників, які співпрацюють з поштою РФ.
"У вас все ок? Нічого ніде не тисне?" — емоційно прокоментував Андрющенко.
Нагадаємо, Росіяни планують відправити крадене зерно із Запорізької області до Африки.
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