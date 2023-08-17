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Международная компания доставляет на оккупированные территории посылки через РФ

17 августа 2023 10:14
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Валерия Пержун
редактор
Международная компания доставляет на оккупированные территории посылки через РФ
Грузовик международного перевозчика DHL. Иллюстративное фото: wikimedia.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Мировой лидер по логистике DHL сотрудничает с почтой России. Так, во временно оккупированном Мариуполе был замечен грузовик компании.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Выявить скандальную деятельность международного перевозчика DHL позволила случайность. Так, на фотографии ДТП в Мариуполе был замечен грузовик компании.

"Фото вчерашней аварии. Видите грузовик DHL? А теперь о сюрпризах.
Оказывается, по крайней мере части стран ЕС можно отправить посылку в Мариуполь через Россию", — говорится в сообщении канала.

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Фото Андрющенко Time с места ДТП

Как указал Петр Андрющенко, для того чтобы посылка из ЕС поступила во временно оккупированный город, к названию Mariupol добавляют DNR RU. По его информации, известно уже о нескольких фактах такой доставки.

"Точно так работает доставка из Испании, есть факты посылок из Польши", — отмечает советник мэра Мариуполя.

Следовательно, как заявил Петр Андрющенко в сообщении, "возникает логический вопрос" к международным перевозчикам, сотрудничающим с почтой РФ.

"У вас все ок? Ничего нигде не давит?" — эмоционально прокомментировал Андрющенко.

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Скриншот сообщения Петра Андрющенка 

Напомним, Россияне планируют отправить краденое зерно из Запорожской области в Африку.

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