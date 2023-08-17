Международная компания доставляет на оккупированные территории посылки через РФ
Мировой лидер по логистике DHL сотрудничает с почтой России. Так, во временно оккупированном Мариуполе был замечен грузовик компании.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Что известно о работе DHL на оккупированных территориях
Выявить скандальную деятельность международного перевозчика DHL позволила случайность. Так, на фотографии ДТП в Мариуполе был замечен грузовик компании.
"Фото вчерашней аварии. Видите грузовик DHL? А теперь о сюрпризах.
Оказывается, по крайней мере части стран ЕС можно отправить посылку в Мариуполь через Россию", — говорится в сообщении канала.
Как указал Петр Андрющенко, для того чтобы посылка из ЕС поступила во временно оккупированный город, к названию Mariupol добавляют DNR RU. По его информации, известно уже о нескольких фактах такой доставки.
"Точно так работает доставка из Испании, есть факты посылок из Польши", — отмечает советник мэра Мариуполя.
Следовательно, как заявил Петр Андрющенко в сообщении, "возникает логический вопрос" к международным перевозчикам, сотрудничающим с почтой РФ.
"У вас все ок? Ничего нигде не давит?" — эмоционально прокомментировал Андрющенко.
Напомним, Россияне планируют отправить краденое зерно из Запорожской области в Африку.
Также мы писали, что в Украине кадровый портал устроит бойкот компаниям, не вышедшим из рынка РФ.