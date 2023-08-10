Work.ua розірве співпрацю з компаніями, які не вийшли з ринку РФ

Магазин Leroy Merlin. Фото: google.com

В Україні популярний кадровий портал Work.ua розірве співпрацю з компаніями, які не вийшли з російського ринку. У списку — Ашан та Райффайзен Банк.

Про це повідомив CEO Work.ua Артур Міхно у соцмережі Facebook.

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За словами Артура Міхна, Work.ua припинить співпрацю з компаніями, організаціями та банками, які на другий рік війни Росії з Україною продовжують працювати на території країни-агресора, сплачуючи їй податки.

Тому портал вирішив розірвати з ними всі контракти на суму понад 5 мільйонів гривень на рік.

"Закликаємо партнерів robota.ua Jooble та всі інші бізнеси та людей, що поки ведуть співпрацю з ними, написати заяви про звільнення, розірвати договори й призупинити будь-яку взаємодію", — повідомив CEO Work.ua.

Він наголосив, що доки ці компанії залишаються на території РФ, потрібно викреслити їх із життя. Тобто не купувати, не надавати послуг, а також не працювати на них і не бути партнерами. Йдеться про повну відмову від будь-якої взаємодії з такими брендами та їхніми представниками.

Джерело: ces.org.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, держава-агресор поступово втрачає канали для виведення коштів за кордон. Зокрема, під санкції США потрапив банк-оператор системи "Юністрим", тому іноземні банки масово відмовляються приймати платежі через цю систему.

Також ми писали, що у Росії на тлі запровадження санкційних обмежень щодо фінансового сектора банкомати перестали приймати валюту. Зараз такої опції немає у більшості фінансових установ.

Додамо, 22 липня "Сенс Банк" з російським "корінням" офіційно став державним. Це дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності.