Monobank запропонував клієнтам нову послугу — зміни торкнуться всіх

Картка Monobank. Фото: Новини. LIVE

Мобільний банк України Monobank запропонував нову послугу, яка стане доступною для клієнтів у 180 країнах світу. Йдеться про міжнародну доставку платіжних карток.

Про це розповів співзасновник компанії Олег Гороховський.

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Доставка карт Monobank

За словами Гороховського, замовити доставку українці можуть у меню оформлення фізичної картки мобільного інтернет-банку.

"Якщо ви вже з нами та вам треба пластик — замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) — замовляйте", — йдеться у його повідомленні.

Він зауважив, що це перше технологічне втілення міжнародної доставки фізичних карток клієнтам серед українських фінустанов.

Доставка карток ПриватБанку

Днями державний "ПриватБанк" заявив про запуск доставки платіжних карток, проте не в інші країни, а по Україні через відділення та поштомати "Нової пошти".

Клієнтам банку, які перевипустили платіжну картку або відкрили картку через Приват24, запропонували можливість отримати картку з доставкою через пошту. До кінця поточного року послуга буде безплатна.

Також у планах "ПриватБанку" — реалізувати можливість замовлення доставки платіжних карток для українців, які виїхали за кордон.

Що ще треба знати

Нагадаємо, раніше Monobank потрапив до рейтингу 200 найбільших світових фінтех-компаній. Компанію обрали з-поміж сотень інших.

Також Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.