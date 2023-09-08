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Monobank предложил клиентам новую услугу: доступна в 180 странах

8 сентября 2023 11:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Monobank предложил клиентам новую услугу — изменения коснутся всех
Карта Monobank. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Мобильный банк Украины Monobank предложил новую услугу, которая станет доступна клиентам в 180 странах мира. Речь идет о международной доставке платежных карт.

Об этом рассказал соучредитель компании Олег Гороховский.

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Доставка карт Monobank

По словам Гороховского, заказать доставку украинцы могут в меню оформления физической карты мобильного интернет-банка.

"Если вы уже с нами и вам нужен пластик — заказывайте. Если вы давно хотели стать клиентом mono из-за границы (только для резидентов Украины) — заказывайте", — говорится в его сообщении.

Он отметил, что это первое технологическое воплощение международной доставки физических карт клиентам среди украинских финучреждений.

Доставка карт ПриватБанка

На днях государственный "ПриватБанк" заявил о запуске доставки платежных карт, однако не в другие страны, а по Украине через отделения и почтоматы "Новой почты".

Клиентам банка, которые перевыпустили платежную карту или открыли карту через Приват24, предложили возможность получить карту с доставкой по почте. До конца текущего года услуга будет бесплатной.

Также в планах "ПриватБанка" — реализовать возможность заказа доставки платежных карт для украинцев, выехавших за границу.

Что еще нужно знать

Напомним, ранее Monobank попал в рейтинг 200 крупнейших мировых финтех-компаний. Компанию выбрали из сотен других.

Также Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.

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