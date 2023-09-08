Monobank предложил клиентам новую услугу — изменения коснутся всех

Monobank предложил клиентам новую услугу: доступна в 180 странах
Мобильный банк Украины Monobank предложил новую услугу, которая станет доступна клиентам в 180 странах мира. Речь идет о международной доставке платежных карт.
Об этом рассказал соучредитель компании Олег Гороховский.
Доставка карт Monobank
По словам Гороховского, заказать доставку украинцы могут в меню оформления физической карты мобильного интернет-банка.
"Если вы уже с нами и вам нужен пластик — заказывайте. Если вы давно хотели стать клиентом mono из-за границы (только для резидентов Украины) — заказывайте", — говорится в его сообщении.
Он отметил, что это первое технологическое воплощение международной доставки физических карт клиентам среди украинских финучреждений.
Доставка карт ПриватБанка
На днях государственный "ПриватБанк" заявил о запуске доставки платежных карт, однако не в другие страны, а по Украине через отделения и почтоматы "Новой почты".
Клиентам банка, которые перевыпустили платежную карту или открыли карту через Приват24, предложили возможность получить карту с доставкой по почте. До конца текущего года услуга будет бесплатной.
Также в планах "ПриватБанка" — реализовать возможность заказа доставки платежных карт для украинцев, выехавших за границу.
Что еще нужно знать
Напомним, ранее Monobank попал в рейтинг 200 крупнейших мировых финтех-компаний. Компанию выбрали из сотен других.
Также Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.