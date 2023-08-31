Монобанк потрапив у топ-200 світових фінтех-компаній — деталі

Застосунок Monobank. Фото: google.com

Український мобільний Monobank потрапив до рейтингу 200 найбільших світових фінтех-компаній. Компанію обрали з-поміж сотень інших.

Відповідний перелік оприлюднило американське видання CNBC.

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Monobank у світовому рейтингу

Як зазначається, аналітики здійснили аналіз близько 1,5 тисячі компаній серед дев'яти різних сегментів ринку, оцінивши кожну за набором основних показників ефективності (зокрема, дохід, число користувачів, а також сумарний обсяг залученого фінансування).

В остаточний перелік увійшли компанії-гіганти сектора та перспективні стартапи. Рейтинг складено на основі дев'яти категорій:

необанкінгу;

цифрових платежів;

цифрових активів;

цифрового фінансового планування;

управління цифровим капіталом;

альтернативного фінансування;

альтернативного кредитування;

цифрових банківських рішень;

цифрових бізнес-рішень.

Серед топ-200 увійшов Revolut, який створив, зокрема, українець Влад Яценко. Також у списку:

Alipay;

Payoneer;

PayPal;

Ripple;

Tencent;

Stripe;

Klarna.

Примітно те, що Monobank став єдиною українською компанією у престижному списку.

Зокрема, співзасновник Monobank Олег Гороховський зазначив, що поки невідомо, як це вплине на банк. Водночас, переконаний, що "гірше не буде". Очікується збільшення впізнаваності бренду на міжнародних ринках.

Що ще варто знати

Нагадаємо, одні з найпопулярніших платіжних систем у світі MasterCard та Visa мають намір підвищити комісійні збори. Відомо, коли можуть запрацювати новації.

Також ми писали, що громадяни можуть купувати долари та євро у застосунку Monobank за курсом 37,44 грн/$ та 40,89 грн/€ відповідно.