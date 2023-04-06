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На Львівщині запрацювало соціальне підприємсто, де шиють форму для військових

6 квітня 2023 16:01
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині запрацювало соціальне підприємсто, де шиють форму для військових
Швейне підприємство запрацювало у Львові
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Засновники підприємства надали можливість працевлаштування людям, які перехворіли на туберкульоз, повернулися з місць позбавлення волі, постраждали від насильства, ВІЛ-позитивні, втратили домівку. У планах після перемоги  — надавати робочі місця ветеранам та ветеранкам.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної війскьової адміністрації

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Подробиці 

Усі працівники офіційно працевлаштовані, соціально захищені та мають стабільний графік роботи.

На підприємство завітали представники департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та мали змогу ознайомитися з роботою швейного цеху й поспілкуватися з працівниками, які координують роботу підприємства.

Перші клієнти швейного підприємства  — Захисники та Захисниці України. Усі сили зосередили на тому, щоб їх вбрання було якісним та зручним. З початком роботи відшили термобілизну для бійців, які воюють на передовій. 

Особлива гордість — комплекти жіночої форми для ЗСУ за стандартами НАТО. Спільно з Міноборони і громадською ініціативою FRMT розробили і відшили перші комплекти. Наразі їх тестують бойові підрозділи, і форма проходить етап сертифікації у Міноборони.

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Пошили спеціалізований одяг осінньо-зимової форми для спецпідрозділів. Комплекти виготовлені згідно стандартів НАТО  — одяг на гортексі з фірмовими підкладками, в них можна не боятися навіть 35-градусного морозу. Перша партія одностроїв зігріла бійців під Бахмутом.

В "Оверсайз" шиють амуніцію на замовлення МОЗ. Кевларові бронежилети пройшли перевірку та захищають медиків,  які працюють в екстреній службі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у НБУ розповіли, наскільки популярні військові облігації. У НБУ зазначають, що найбільший обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП), які розміщуються на аукціонах, сконцентрований за банками — первинними дилерами.

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