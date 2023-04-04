Цінні папери — чи купують українці ОВДП

Найбільше таких облігацій купили банки

З початку війни і до кінця березня Національний банк України (НБУ) розмістив державних цінних паперів на аукціонах на 395 мільярдів гривень. Найбільше військових облігацій купили банки.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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За цей час уряд залучив від розміщення на аукціонах 263 млрд грн, 2,7 млрд доларів та 1,06 млрд євро. Спрямував на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами 261,5 млрд гривень, 3,54 млрд доларів та 662,6 млн євро.

Покупці військових облігацій

У НБУ зазначають, що найбільший обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики України (ОВДП), які розміщуються на аукціонах, сконцентрований за банками — первинними дилерами.

Далі за обсягом портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. У березні він виглядав так:

20,8 млрд грн (27,0%) від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП, а станом на 1 березня було 23,2 млрд (22,3%);

690,5 млн доларів (частка 37,7%), місяць раніше було 542,7 млн доларів (40,3%);

49,3 млн євро (8,4%) від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро. Місяць тому - 101,0 млн євро (17,2%).

Кількість військових облігацій у власності нерезидентів становить 6,55 млрд гривень та 13,3 млн доларів.

У НБУ додали, що 1 березня відбулося погашення військових облігацій на 27,07 млрд гривень.

Що ще варто знати

За словами експертів, під час війни інвестиційна активність в Україні суттєво або навіть критично впала. Це, очевидно, є наслідком воєнних дій та зубожіння населення. Наразі залишається кілька варіантів інвестицій, доступних українцям під час війни. Це — банківські депозити, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та військові облігації, купівля валюти або ж криптовалюти, золото.

Також ми писали, що в Україні можуть скасувати оподаткування депозитів вкладників в рамках законопроєкту №9037, який зареєстрували у Верховній Раді. Йдеться про суми до 600 тис. гривень.

Нагадаємо, в Україні на початок 1 березня 2023 року суттєво зросла сума вкладів громадян, зокрема, фізосіб-підприємців у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів. Загальний обсяг сягнув 1,05 трлн гривень.