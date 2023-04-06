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Во Львовской области заработало социальное предприятие, где шьют форму для военных

6 апреля 2023 16:01
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине заработало социальное предприятие, где шьют форму для военных
Швейное предприятие заработало во Львове
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Учредители предприятия предоставили возможность трудоустройства людям, переболевшим туберкулезом, вернулись из мест лишения свободы, пострадали от насилия, ВИЧ-положительные, потеряли дом. В планах после победы предоставлять рабочие места ветеранам и ветеранкам.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

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Подробности

Все работники официально трудоустроены, социально защищены и имеют стабильный график работы.

На предприятие пришли представители департамента социальной защиты населения облгосадминистрации и имели возможность ознакомиться с работой швейного цеха и пообщаться с работниками, координирующими работу предприятия.

Первые клиенты швейного предприятия  —Защитники и Защитницы Украины. Все силы сосредоточили на том, чтобы их наряды были качественными и удобными. С началом работы отшили термобелье для бойцов, воюющих на передовой.

Особая гордость – комплекты женской формы для ВСУ по стандартам НАТО. Совместно с Минобороны и общественной инициативой FRMT разработали и отшили первые комплекты. В настоящее время их тестируют боевые подразделения, и форма проходит этап сертификации в Минобороны.

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Сшили специализированную одежду осенне-зимней формы для спецподразделений. Комплекты изготовлены согласно стандартам НАТО  — одежда на гортексе с фирменными подкладками, в них можно не бояться даже 35-градусного мороза. Первая партия одностроев согрела бойцов под Бахмутом.

В "Оверсайз" шьют амуницию по заказу Минздрава. Кевларовые бронежилеты прошли проверку и защищают медиков, работающих в экстренной службе.

Напомним, мы ранее писали, что в НБУ рассказали, насколько популярны военные облигации . В НБУ отмечают, что наибольший объем размещаемых на аукционах военных облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) сконцентрирован по банкам — первичным дилерам.

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