На Львовщине заработало социальное предприятие, где шьют форму для военных

Швейное предприятие заработало во Львове

Учредители предприятия предоставили возможность трудоустройства людям, переболевшим туберкулезом, вернулись из мест лишения свободы, пострадали от насилия, ВИЧ-положительные, потеряли дом. В планах после победы предоставлять рабочие места ветеранам и ветеранкам.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

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Все работники официально трудоустроены, социально защищены и имеют стабильный график работы.

На предприятие пришли представители департамента социальной защиты населения облгосадминистрации и имели возможность ознакомиться с работой швейного цеха и пообщаться с работниками, координирующими работу предприятия.

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