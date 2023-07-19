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Найбільші зарплати в Україні: яким фахівцям пропонують до 275 тис. грн

19 липня 2023 10:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — яким фахівцям пропонують до 275 тис. грн
Кулінар готує страву. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у липні 2023 року продовжується тенденція поступового відновлення малого та середнього бізнесу, відповідно збільшується попит на працівників. Державна служба зайнятості назвала найпопулярніші професії серед роботодавців та розповіла, хто найбільше може заробити.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

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На яких фахівців найбільший попит

За регіонами найбільша кількість вакансій зареєстрована у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.
 
Так, найбільше на Єдиному порталі вакансій пропонують роботу для:  

  • продавців-консультантів — понад 15,3 тис.;
  • водіїв — близько 8,4 тис.;
  • менеджерів з продажу — понад 7,35 тис.;
  • бухгалтерів — більш ніж 5,79 тис.;
  • кухарів — понад 5,55 тис.;
  • інженерів — близько 4,74 тис.;
  • лікарів —  3,39 тис.;
  • вантажників — понад 3,26 тис.;
  • швачок — близько 2,69 тис.;
  • фармацевтів — 2,43 тис.

Хто отримає найвищі зарплати

При цьому на Єдиному порталі вакансій є багато пропозицій роботи з доволі високою заробітною платою. Так, максимальний розмір зарплати серед зазначених професій пропонують:

  • продавцям-консультантам — до 100 тис. гривень;
  • менеджерам з продажу — до 275 тис. гривень;
  • водіям — 120 тис. гривень;
  • бухгалтерам — 107,5 тис. гривень;
  • кухарям — 115 тис. гривень;
  • інженерам — 140 тис. гривень;
  • лікарям — 100 тис. гривень;
  • вантажникам — 35 тис. гривень;
  • швачкам — 54 тис. гривень;
  • фармацевтам — 64 тис. гривень.

Більше про зарплати

Нагадаємо, деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.

Також ми писали, що в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

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