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Самые большие зарплаты в Украине: каким специалистам предлагают до 275 тыс. грн

19 июля 2023 10:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине – каким специалистам предлагают до 275 тыс. грн
Кулинар готовит блюдо. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в июле 2023 года продолжается тенденция постепенного возобновления малого и среднего бизнеса, соответственно увеличивается спрос на работников. Государственная служба занятости назвала наиболее популярные профессии среди работодателей и рассказала, кто больше всего может заработать.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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По регионам наибольшее количество вакансий зарегистрировано в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Так, больше всего на Едином портале вакансий предлагают работу для:

  • продавцов-консультантов — более 15,3 тыс.;
  • водителей — около 8,4 тыс.;
  • менеджеров по продажам — более 7,35 тыс.;
  • бухгалтеров — более 5,79 тыс.;
  • поваров — более 5,55 тыс.;
  • инженеров — около 4,74 тыс.;
  • врачей — 3,39 тыс.;
  • грузчиков — более 3,26 тыс.;
  • швей — около 2,69 тыс.;
  • фармацевтов — 2,43 тыс.

Кто получит самые высокие зарплаты

При этом на Едином портале вакансий много предложений работы с достаточно высокой заработной платой. Так, максимальный размер зарплаты среди указанных профессий предлагают:

  • продавцам-консультантам — до 100 тыс. гривен;
  • менеджерам по продажам — до 275 тыс. гривен;
  • водителям — 120 тыс. гривен;
  • бухгалтерам — 107,5 тыс. гривен;
  • поварам — 115 тыс. гривен;
  • инженерам — 140 тыс. гривен;
  • врачам — 100 тыс. гривен;
  • грузчикам — 35 тыс. гривен;
  • швеям — 54 тыс. гривен;
  • фармацевтам — 64 тыс. гривен.

Больше о зарплатах

Напомним, некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, остающимся в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн могут зарабатывать работники ресторанов.

Также мы писали, что в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

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