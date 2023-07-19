Самые большие зарплаты в Украине: каким специалистам предлагают до 275 тыс. грн
В Украине в июле 2023 года продолжается тенденция постепенного возобновления малого и среднего бизнеса, соответственно увеличивается спрос на работников. Государственная служба занятости назвала наиболее популярные профессии среди работодателей и рассказала, кто больше всего может заработать.
Об этом сообщается на правительственном портале.
На каких специалистов наибольший спрос
По регионам наибольшее количество вакансий зарегистрировано в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Так, больше всего на Едином портале вакансий предлагают работу для:
- продавцов-консультантов — более 15,3 тыс.;
- водителей — около 8,4 тыс.;
- менеджеров по продажам — более 7,35 тыс.;
- бухгалтеров — более 5,79 тыс.;
- поваров — более 5,55 тыс.;
- инженеров — около 4,74 тыс.;
- врачей — 3,39 тыс.;
- грузчиков — более 3,26 тыс.;
- швей — около 2,69 тыс.;
- фармацевтов — 2,43 тыс.
Кто получит самые высокие зарплаты
При этом на Едином портале вакансий много предложений работы с достаточно высокой заработной платой. Так, максимальный размер зарплаты среди указанных профессий предлагают:
- продавцам-консультантам — до 100 тыс. гривен;
- менеджерам по продажам — до 275 тыс. гривен;
- водителям — 120 тыс. гривен;
- бухгалтерам — 107,5 тыс. гривен;
- поварам — 115 тыс. гривен;
- инженерам — 140 тыс. гривен;
- врачам — 100 тыс. гривен;
- грузчикам — 35 тыс. гривен;
- швеям — 54 тыс. гривен;
- фармацевтам — 64 тыс. гривен.
Больше о зарплатах
Напомним, некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, остающимся в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн могут зарабатывать работники ресторанов.
Также мы писали, что в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.