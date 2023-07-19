Зарплаты в Украине – каким специалистам предлагают до 275 тыс. грн

Кулинар готовит блюдо. Фото: Unplush

В Украине в июле 2023 года продолжается тенденция постепенного возобновления малого и среднего бизнеса, соответственно увеличивается спрос на работников. Государственная служба занятости назвала наиболее популярные профессии среди работодателей и рассказала, кто больше всего может заработать.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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По регионам наибольшее количество вакансий зарегистрировано в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.



Так, больше всего на Едином портале вакансий предлагают работу для:

продавцов-консультантов — более 15,3 тыс.;

водителей — около 8,4 тыс.;

менеджеров по продажам — более 7,35 тыс.;

бухгалтеров — более 5,79 тыс.;

поваров — более 5,55 тыс.;

инженеров — около 4,74 тыс.;

врачей — 3,39 тыс.;

грузчиков — более 3,26 тыс.;

швей — около 2,69 тыс.;

фармацевтов — 2,43 тыс.

Кто получит самые высокие зарплаты

При этом на Едином портале вакансий много предложений работы с достаточно высокой заработной платой. Так, максимальный размер зарплаты среди указанных профессий предлагают:

продавцам-консультантам — до 100 тыс. гривен;

менеджерам по продажам — до 275 тыс. гривен;

водителям — 120 тыс. гривен;

бухгалтерам — 107,5 тыс. гривен;

поварам — 115 тыс. гривен;

инженерам — 140 тыс. гривен;

врачам — 100 тыс. гривен;

грузчикам — 35 тыс. гривен;

швеям — 54 тыс. гривен;

фармацевтам — 64 тыс. гривен.

Больше о зарплатах

Напомним, некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, остающимся в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн могут зарабатывать работники ресторанов.

Также мы писали, что в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.