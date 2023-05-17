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Зарплата може зрости на тисячі гривень: що пропонує влада

17 травня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплата в Україні може зрости на тисячі гривень — що пропонує влада
Українські громадяни працездатного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді України (ВРУ).

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Як і коли може зрости мінімалка

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Зараз ініціативу обговорюють у бюджетному комітеті парламенту.

Чинний рівень мінімальної зарплати становить 6,7 тис. грн. Новий законопроєкт передбачає дві хвилі підвищень:

  • з 1 липня 2023 року — до 8,1 тис. гривень;
  • з 1 жовтня — до 8,92 тис. гривень.

Раніше мали намір тричі підвищити мінімальну зарплату українцям. Спочатку підвищення мало відбутися з квітня — до 7,37 грн. Проте документ не винесли на голосування.

Причини підвищення мінімалки

Як пояснюють автори законопроєкту, нинішній розмір мінімальної зарплати порушує головний закон України, оскільки менший за прожитковий мінімум для працездатних осіб у 7,53 тис. грн.

"Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб", — йдеться у статті дев'ятій закону "Про оплату праці".

Також така ініціатива підвищить рівень соціального захисту громадян, які одержують низькі зарплати.

Варто зауважити, що до жовтня минулого року мінімальна зарплата в країні становила 6,5 тис. грн, після чого підвищили на 200 грн. При цьому у 2023 році мінімальну заробітну плату підвищувати не планували через дефіцит коштів у державному бюджеті. 

Так, парламент затвердив Держбюджет-2023, який передбачає, що рівень мінімальної зарплати буде 6,7 тис. грн на місяць і не змінюватиметься протягом року.

Більше про зарплати

Нагадаємо, український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

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