Не айтівці: які п’ять професій є найпопулярнішим на ринку вакансій України
Українські роботодавці шукають бухгалтерів, водіїв, кухарів і продавців. А самі українці хочуть працювати веб- та відеодизайнерами.
Про це директор з комунікації великого порталу з пошуку роботи Максим Пилипенко розповів в ефірі "Суспільного".
Кого шукають роботодавці
До п’ятірки найпопулярніших вакансій в Україні 2023 року не входять спеціалісти з IT-галузі.
Найчастіше українські роботодавці шукають людей на наступні професії:
- бухгалтери;
- водії;
- кухарі;
- менеджери з продажу;
- продавці-консультанти.
Яку роботу хочуть отримати українці
Натомість самі громадяни України шукають зовсім іншу роботу.
Найчастіше, за словами Максима Пилипенка, українці шукають роботу в галузі digital-професій.
Йдеться про:
- SMM-менеджерів;
- веб-дизайнерів;
- верстальників;
- відеодизайнерів.
Ринок вакансій зростає
За останній рік обсяг пропозицій роботи в Україні значно зріс.
Кількість вакансій у квітні 2023 року перевищує показник квітня 2022-го у п’ятеро разів.
"Минулого року цей період був ринком роботодавця, коли роботи було мало, а охочих знайти роботу багато. Зараз ситуація змінюється і ринок праці поступово переходить до претендента. Роботодавці починають говорити про можливий дефіцит кваліфікованих кадрів", — пояснив Максим Пилипенко.
Нагадаємо, що у лютому роботодавці навіть підвищили оклади у вакансіях через певний кадровий голод.