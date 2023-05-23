Не айтівці: які п’ять професій є найпопулярнішим на ринку вакансій України

Водії — одна із найпоширеніших вакансій в нинішній Україні. Фото: Pixabay/Jan Macarol

Українські роботодавці шукають бухгалтерів, водіїв, кухарів і продавців. А самі українці хочуть працювати веб- та відеодизайнерами.

Про це директор з комунікації великого порталу з пошуку роботи Максим Пилипенко розповів в ефірі "Суспільного".

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Кого шукають роботодавці

До п’ятірки найпопулярніших вакансій в Україні 2023 року не входять спеціалісти з IT-галузі.

Найчастіше українські роботодавці шукають людей на наступні професії:

бухгалтери;

водії;

кухарі;

менеджери з продажу;

продавці-консультанти.

Яку роботу хочуть отримати українці

Натомість самі громадяни України шукають зовсім іншу роботу.

Найчастіше, за словами Максима Пилипенка, українці шукають роботу в галузі digital-професій.

Йдеться про:

SMM-менеджерів;

веб-дизайнерів;

верстальників;

відеодизайнерів.

Ринок вакансій зростає

За останній рік обсяг пропозицій роботи в Україні значно зріс.

Кількість вакансій у квітні 2023 року перевищує показник квітня 2022-го у п’ятеро разів.

"Минулого року цей період був ринком роботодавця, коли роботи було мало, а охочих знайти роботу багато. Зараз ситуація змінюється і ринок праці поступово переходить до претендента. Роботодавці починають говорити про можливий дефіцит кваліфікованих кадрів", — пояснив Максим Пилипенко.

Нагадаємо, що у лютому роботодавці навіть підвищили оклади у вакансіях через певний кадровий голод.