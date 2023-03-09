Робота в Україні — через кадровий голод роботодавці підвищують зарплати

Найбільший дефіцит спостерігається на продавців-консультантів

У лютому роботодавці підвищили оклади у вакансіях через певний кадровий голод. Найбільший дефіцит спостерігається на продавців-консультантів, менеджерів з продажу, бухгалтерів, а також водіїв.

Про це свідчать дані одного з українських порталів пошуку роботи.

Яка зараз ситуація на ринку

За інформацією фахівців, кількість вакансій на українському ринку праці підвищилась на 11% у порівнянні із січнем поточного року. Також фіксують уперше з початку війни зростання середньої заробітної плати.

Найбільшу кількість вакансій розмістили в останній місяць зими у таких областях:

Київській — 20 034 пропозиції роботи;

Львівській — 6 914;

Дніпропетровській — 6 401;

Одеській — 4 469;

Івано-Франківській — 2 000.

У п'ятірці сфер з найбільшим приростом вакансій у лютому:

Логістика, склади, ЗЕД — 5700 (на 16% більше);

Медицина, фармацевтика — 4805 (на 13%);

Будівництво, архітектура — 2719 (на 14%);

Охорона, безпека — 1100 (на 15%);

Юриспруденція — 814 (на 23%).

Кого шукають і платять більше

За професіями найчастіше в країні шукають продавців-консультантів, менеджерів із продажу, бухгалтерів, водіїв, а також кухарів. Примітно, що кількість претендентів минулого місяця зменшилась.

Стосовно заробітних плат, то в лютому середній показник підвищився на 500 грн уперше з початку війни. Тобто раніше було 15 тис. грн, а зараз 15,5 тис. грн.

Найвищу зарплату фіксують за такими вакансіях:

медіабаєри — 50 тис. грн;

водії-міжнародники — 41,5 тис.грн.;

рихтувальники — 32,5 тис. грн;

рієлтори — 30 тис. грн;

дизелісти — 27,5 тис. грн.

У трійці сфер із найбільшою зарплатнею:

нерухомість — 30 тис. грн;

топ-менеджмент — 30 тис. грн;

транспорт — 22,500 грн.

Кому надалі платять мало

Водночас, не готові надалі піднімати рівень заробітних плат таким категоріям працівників:

прибиральникам — 8 тис. грн;

санітарам — 8,5 тис. грн;

мийникам посуду — 9 тис. грн.

Як зазначають експерти, роботодавці стали суттєвіше відчувати кадровий голод. Так, на ринку праці з'явилося багато молодих спеціалістів віком від 16 до 24 років із досвідом роботи менше п'яти років. Тоді як досвідчених фахівців поменшало, через це компанії тривалий час не можуть закрити свої вакансії.

Нагадаємо, деяким категоріям громадян уряд допоможе працевлаштуватися. Міністерство економіки ініціює запуск проєкту "Робота без бар'єрів".

Також ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.