Не айтишники: какие пять профессий наиболее популярны на рынке вакансий Украины
Украинские работодатели ищут бухгалтеров, водителей, поваров и продавцов. А сами украинцы хотят работать веб- и видеодизайнерами.
Об этом директор по коммуникации большого портала по поиску работы Максим Пилипенко рассказал в эфире "Суспільного".
Кого ищут работодатели
В пятерку самых популярных вакансий в Украине в 2023 году не входят специалисты по IT-отрасли.
Чаще всего украинские работодатели ищут людей на следующие профессии:
- бухгалтеры;
- водители;
- повара;
- менеджеры по продажам;
- продавцы-консультанты.
Какую работу хотят получить украинцы
Сами же граждане Украины ищут совсем другую работу.
Чаще всего, по словам Максима Пилипенко, украинцы ищут работу в области digital-профессий.
Речь идет о:
- SMM-менеджерах;
- веб-дизайнерах;
- верстальщиках;
- видеодизайнерах.
Рынок вакансий растет
За последний год объем предложений работы в Украине значительно вырос.
Количество вакансий в апреле 2023 года превышает показатель апреля 2022 года в пять раз.
"В прошлом году этот период был рынком работодателя, когда работы было мало, а желающих найти работу много. Сейчас ситуация меняется и рынок труда постепенно переходит к соискателю. Работодатели начинают говорить о возможном дефиците квалифицированных кадров", — объяснил Максим Пилипенко.
Напомним, что в феврале работодатели даже повысили оклады в вакансиях из-за определенного кадрового голода.