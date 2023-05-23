Не айтишники: какие пять профессий наиболее популярны на рынке вакансий Украины

Водители — одна из самых распространенных вакансий в нынешней Украине. Фото: Pixabay/Jan Macarol

Украинские работодатели ищут бухгалтеров, водителей, поваров и продавцов. А сами украинцы хотят работать веб- и видеодизайнерами.

Об этом директор по коммуникации большого портала по поиску работы Максим Пилипенко рассказал в эфире "Суспільного".

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Кого ищут работодатели

В пятерку самых популярных вакансий в Украине в 2023 году не входят специалисты по IT-отрасли.

Чаще всего украинские работодатели ищут людей на следующие профессии:

бухгалтеры;

водители;

повара;

менеджеры по продажам;

продавцы-консультанты.

Какую работу хотят получить украинцы

Сами же граждане Украины ищут совсем другую работу.

Чаще всего, по словам Максима Пилипенко, украинцы ищут работу в области digital-профессий.

Речь идет о:

SMM-менеджерах;

веб-дизайнерах;

верстальщиках;

видеодизайнерах.

Рынок вакансий растет

За последний год объем предложений работы в Украине значительно вырос.

Количество вакансий в апреле 2023 года превышает показатель апреля 2022 года в пять раз.

"В прошлом году этот период был рынком работодателя, когда работы было мало, а желающих найти работу много. Сейчас ситуация меняется и рынок труда постепенно переходит к соискателю. Работодатели начинают говорить о возможном дефиците квалифицированных кадров", — объяснил Максим Пилипенко.

Напомним, что в феврале работодатели даже повысили оклады в вакансиях из-за определенного кадрового голода.