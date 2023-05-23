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Не айтишники: какие пять профессий наиболее популярны на рынке вакансий Украины

23 мая 2023 09:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Не айтишники: какие пять профессий наиболее популярны на рынке вакансий Украины
Водители — одна из самых распространенных вакансий в нынешней Украине. Фото: Pixabay/Jan Macarol
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские работодатели ищут бухгалтеров, водителей, поваров и продавцов. А сами украинцы хотят работать веб- и видеодизайнерами.

Об этом директор по коммуникации большого портала по поиску работы Максим Пилипенко рассказал в эфире "Суспільного".

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Кого ищут работодатели

В пятерку самых популярных вакансий в Украине в 2023 году не входят специалисты по IT-отрасли.

Чаще всего украинские работодатели ищут людей на следующие профессии:

  • бухгалтеры;
  • водители;
  • повара;
  • менеджеры по продажам;
  • продавцы-консультанты.

Какую работу хотят получить украинцы

Сами же граждане Украины ищут совсем другую работу.

Чаще всего, по словам Максима Пилипенко, украинцы ищут работу в области digital-профессий.

Речь идет о:

  • SMM-менеджерах;
  • веб-дизайнерах;
  • верстальщиках;
  • видеодизайнерах.

Рынок вакансий растет

За последний год объем предложений работы в Украине значительно вырос.

Количество вакансий в апреле 2023 года превышает показатель апреля 2022 года в пять раз.

"В прошлом году этот период был рынком работодателя, когда работы было мало, а желающих найти работу много. Сейчас ситуация меняется и рынок труда постепенно переходит к соискателю. Работодатели начинают говорить о возможном дефиците квалифицированных кадров", объяснил Максим Пилипенко.

Напомним, что в феврале работодатели даже повысили оклады в вакансиях из-за определенного кадрового голода.

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