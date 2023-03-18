"Нова пошта" дозволить розраховуватися в її європейських відділеннях цифровими грошима
Українська компанія "Нова пошта" дозволить користувачам, які оплачуватимуть послуги на території ЄС, використовувати цифрові гроші. NovaPay уже подала заявку на отримання європейської ліцензії Electronic money institution (EMI)
Про це в інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна” повідомив співзасновник "Нової пошти" В’ячеслав Клімов.
-
Луческу виправдався за домашню поразку від "Зорі"
-
У Підмосков'ї знову потужна пожежа: де загорілося цього разу
-
Шкарлет написав заяву про відставку з помилкою у своєму прізвищі
-
Верещук звернулася до російської омбудсменки: які умови вона пропонує
-
У Броварах дівчину намагалися зґвалтувати у туалеті торговельного центру
-
Учасники 28-ї Української антарктичної експедиції вирушили на станцію "Академік Вернадський"
-
Україна здійснюватиме оборонні закупівлі за стандартами НАТО
-
Російські інтернет-тролі у Twitter вкидали фейки про залізничну катастрофу в США
-
ЗСУ збили ворожий БпЛА та уразили декілька районів зосередження окупантів, — Генштаб
-
50 книг, які змінять твоє життя: від класики до сучасності
Європейська ліцензія для NovaPay
Компанія NovaPay, яка входить до складу групи компаній "Нова пошта", планує отримати європейську ліцензію Electronic money institution.
"NovaPay вже подала заявку європейському регулятору на отримання ліцензії європейської фінансової установи. Зараз іде цей процес. Ми претендуємо на ліцензію Electronic money institution", — зазначив Клімов.
Цифрові гроші
В’ячеслав Клімов пояснив, що це конкретно значитиме для користувачів послуги, які оплачуватимуть доставку на території Євросоюзу.
Так, після отримання ліцензії EMI "Нова пошта" дозволить своїм користувачам у ЄС оплачувати послуги за допомогою цифрових грошей.
Нагадаємо, що "Нова пошта" у березні відкриє перше відділення на території Литви.
Фото: "Нова пошта"