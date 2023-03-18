”Нова пошта” позволит рассчитывать в ее европейских отделениях цифровыми деньгами
Украинская компания "Нова Пошта" позволит пользователям, оплачивающим услуги на территории ЕС, использовать цифровые деньги. NovaPay уже подала заявку на получение европейской лицензии Electronic money institution (EMI)
Об этом в интервью изданию "Интерфакс-Украина" сообщил соучредитель "Нової пошти" Вячеслав Климов.
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Европейская лицензия для NovaPay
Компания NovaPay, входящая в состав группы компаний "Новая почта", планирует получить европейскую лицензию Electronic money institution.
"NovaPay уже подала заявку европейскому регулятору на получение лицензии европейского финансового учреждения. Сейчас идет этот процесс. Мы претендуем на лицензию Electronic money institution", — отметил Климов.
Цифровые деньги
Вячеслав Климов объяснил, что это конкретно значимое для пользователей услуги, которые будут оплачивать доставку на территории Евросоюза.
После получения лицензии EMI "Нова пошта" позволит своим пользователям в ЕС оплачивать услуги с помощью цифровых денег.
Напомним, что "Нова пошта" в марте откроет первое отделение на территории Литвы.
Фото: "Нова пошта"