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"Нова пошта" назвала дату відкриття першого офісу в Литві

17 березня 2023 08:52
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта запрацює у Литві — коли і де відкриють відділення
Перший офіс планують відкрити у столиці країни
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українській логістичній компанії "Нова пошта" розповіли, коли зайдуть на ринок Литви. Перший офіс планують відкрити у  столиці країни.

Про такі наміри розповіло керівництво "Нової Пошти".

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Поява Nova Post у Литві

Як зазначив співвласник "Нової Пошти" В'ячеслав Клімов, компанія під назвою Nova Post запрацює у Литві 20 березня 2023 року. Перше відділення мають намір відкрити у Вільнюсі.

Очікується, що це буде вантажне відділення, здатне забезпечувати відправку та отримання посилок вагою до 1 тисячі кілограмів.

"Запрошую всіх, хто збирається до Вільнюса або хоче відправити посилку", — повідомив співвласник компанії.

Розширення бізнесу у 2022-му

У 2022 році "Нова пошта" відкрила 19 відділень у дев'яти містах Польщі. Там в офісах працюють українці, які обслуговують відвідувачів українською та польською мовами.

В Україну клієнти компанії можуть надсилати посилки вагою до 30 кілограмів. Термін доставки — від п'яти днів. Оплата послуги доступна як готівкою, так і банківською карткою.

Подальші плани

Раніше у компанії "Нова пошта" заявляли, що планують зробити її міжнародною. Вона має намір масштабуватися, вийшовши на найбільші ринки Європи, Сполучених Штатів та Китаю. Цей шлях почнеться з Європи. Нові офіси відкриються у:

  • Польщі;
  • Німеччині;
  • Румунії;
  • Чехії;
  • Литві;
  • Латвії;
  • Естонії.

Зокрема, відкриття відділень Nova Post у Німеччині очікується у квітні поточного року. Офіси з'являться у більш ніж десяти містах.

Мають намір збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

Більше про "Нову пошту"

Нагадаємо, клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" скаржаться на те, що кінцева вартість посилок стає вищою, ніж заявлено під час відправлення. У компанії дали пояснення.

Клієнти можуть не отримати вчасно посилку у поштомат через автоматичну переадресацію. "Нова пошта" пояснює, що таке можливо у разі відсутності вільних місць у поштоматі.

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