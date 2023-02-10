Нова пошта введе картки з кредитними лімітами — що відомо

NovaPay має намір випускати спеціальні платіжні картки усередині 2023 року

Український поштовий оператор "Нова пошта" планує впровадити нові безпрецедентні послуги. Компанія розглядає можливість видавати своїм клієнтам картки із кредитними лімітами.

Про це розповів генеральний директор компанії NovaPay Андрій Кривошапко, пише NV.

Спеціальні картки від "Нової пошти"

За словами гендиректора, платіжна система Нової пошти NovaPay має намір випускати спеціальні платіжні картки усередині 2023 року.

"Завдяки закону (ухваленому парламентом. — Ред.) небанківські фінансові організації у разі отримання ліцензії зможуть відкривати рахунки й емітувати картки. У третьому кварталі ми маємо амбіцію почати виходити на цей ринок, тому зараз у стані підготовки", — пояснив він.

Таким чином, в рамках законодавства з'являться нові можливості для компанії та клієнтів — відкриття кредитних лімітів.

"Відкриється набагато більше технічних можливостей. Наприклад, ми зараз запустили послугу "отримай посилку в кредит". Але це досить обмежений функціонал. Якщо будуть рахунки й буде можливість емітувати картки, то ми зможемо надавати клієнтам, наприклад, кредитний ліміт на картку. Це сильно розширює можливості", — зауважив Кривошапко.

Гендиректор додав, що в планах — обслуговування як юридичних, так і фізичних осіб. Відтак, йдеться фактично про повноцінне кредитування. Для цього можливо запустять окремий фінансовий мобільний застосунок.

Більше про "Нову пошту"

Популярний поштовий оператор "Нова пошта" на тлі перебоїв в електропостачанні розпочав тестування нового формату офісів. Вантажні відділення поєднали з безкоштовним коворкінгом для роботи громадян.

Компанія має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

Також писали, що компанія "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку з 1 січня 2023 року. Такий крок пояснили загальним здорожчанням життя в країні.