Нова пошта відкрила коворкінг у Києві — де можна попрацювати, коли немає світла

Вантажні відділення поєднали з безкоштовним коворкінгом для роботи громадян

Популярний поштовий оператор "Нова пошта" на тлі перебоїв в електропостачанні розпочав тестування нового формату офісів. Вантажні відділення поєднали з безкоштовним коворкінгом для роботи громадян.

Про це повідомляє видання Vgorodе.

Коворкінг від "Нової пошти"

Запрацювало таке поштове відділення, де можна попрацювати, посидіти на дивані, користуючись зарядкою гаджетів та інтернетом під час відсутності світла, у Києві.

Новий формат відділень відкрили, щоб приміщення пошти в умовах енергокризи виконувало соціальну функцію.

Відділення обладнане генераторами та безперебійним інтернет-зв'язком. Площа робочої зони коворкінгу розрахована на вісім робочих місць. Доступний безкоштовний Wi-Fi, кавоварка, зарядні станції, що дозволяють заряджати одночасно кілька пристроїв. Там встановлені м'які меблі, є дитячий куточок.

Таким чином, клієнти "Нової пошти" зможуть не тільки відправляти та отримувати вантажі до 1,1 тис. кг, а й працювати.

Адреса та час роботи коворкінгу

Адреса відділення-коворкінгу №2: м. Київ, вул. Богатирська, 11. Відділення працює щодня:

08:00 – 21:00 — будні;

09:00 – 18:00 — вихідні.

У компанії мають намір масштабувати відповідний проєкт та запустити такі коворкінги в інших містах країни.

Більше про "Нову пошту"

Український поштовий оператор "Нова пошта" нагадав своїм клієнтам про можливість отримання посилок навіть за відсутності електроенергії та інтернету. Йдеться про сервіс доставки у поштомати.

Компанія має проєкт "Гуманітарна пошта", до якої можна долучитися чи отримати разову допомогу на доставку. У рамках цієї програми волонтери відправляють вантажі без будь-якої сплати.

Компанія має намір у 2023 році розширити мережу на чотири країни Європейського Союзу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.