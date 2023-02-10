Новая почта введет карты с кредитными лимитами — что известно

NovaPay намерена выпускать специальные платежные карты в середине 2023 года

Украинский почтовый оператор "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.

Об этом рассказал генеральный директор компании NovaPay Андрей Кривошапко, пишет NV.

Специальные карты от Новой почты

По словам гендиректора, платежная система Новой почты NovaPay намерена выпускать специальные платежные в середине 2023 года.

"Благодаря закону (принятому парламентом. — Ред.) небанковские финансовые организации в случае получения лицензии смогут открывать счета и эмитировать карточки. В третьем квартале мы имеем амбицию начать выходить на этот рынок, поэтому сейчас в состоянии подготовки", — пояснил он.

Таким образом, в рамках законодательства появятся новые возможности для компании и клиентов — открытие кредитных лимитов.

"Откроется гораздо больше технических возможностей. Например, мы сейчас запустили услугу "получи посылку в кредит". Но это достаточно ограниченный функционал. Если будут счета и будет возможность эмитировать карты, то мы сможем предоставлять клиентам, например, кредитный лимит на карту. Это сильно расширяет возможности", — отметил Кривошапко.

Гендиректор добавил, что в планах — обслуживание как юридических, так и физических лиц. Следовательно, речь идет фактически о полноценном кредитовании. Для этого возможно запустят отдельное финансовое мобильное приложение.

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Популярный почтовый оператор "Новая почта" на фоне перебоев в электроснабжении приступил к тестированию нового формата офисов. Грузовые отделения объединили с бесплатным коворкингом для работы граждан.

Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.

Также писали, что компания "Новая почта" повысила тарифы на доставку с 1 января 2023 года. Такой шаг объяснили всеобщим удорожанием жизни в стране.