Новая почта введет карты с кредитными лимитами — что известно

"Новая почта" планирует ввести карты с кредитными лимитами: что известно
Украинский почтовый оператор "Новая почта" планирует ввести новые беспрецедентные услуги. Компания рассматривает возможность выдавать своим клиентам карты с кредитными лимитами.
Об этом рассказал генеральный директор компании NovaPay Андрей Кривошапко, пишет NV.
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Специальные карты от Новой почты
По словам гендиректора, платежная система Новой почты NovaPay намерена выпускать специальные платежные в середине 2023 года.
"Благодаря закону (принятому парламентом. — Ред.) небанковские финансовые организации в случае получения лицензии смогут открывать счета и эмитировать карточки. В третьем квартале мы имеем амбицию начать выходить на этот рынок, поэтому сейчас в состоянии подготовки", — пояснил он.
Таким образом, в рамках законодательства появятся новые возможности для компании и клиентов — открытие кредитных лимитов.
"Откроется гораздо больше технических возможностей. Например, мы сейчас запустили услугу "получи посылку в кредит". Но это достаточно ограниченный функционал. Если будут счета и будет возможность эмитировать карты, то мы сможем предоставлять клиентам, например, кредитный лимит на карту. Это сильно расширяет возможности", — отметил Кривошапко.
Гендиректор добавил, что в планах — обслуживание как юридических, так и физических лиц. Следовательно, речь идет фактически о полноценном кредитовании. Для этого возможно запустят отдельное финансовое мобильное приложение.
Больше о "Новой почте"
Популярный почтовый оператор "Новая почта" на фоне перебоев в электроснабжении приступил к тестированию нового формата офисов. Грузовые отделения объединили с бесплатным коворкингом для работы граждан.
Компания намерена в 2023 году расширить сеть на четыре страны Европейского Союза, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственный авиаперевозчик для доставки посылок за границу.
Также писали, что компания "Новая почта" повысила тарифы на доставку с 1 января 2023 года. Такой шаг объяснили всеобщим удорожанием жизни в стране.