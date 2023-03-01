Нова пошта відправляє термінові вантажі не за адресами — що кажуть у компанії

Представники пошти пояснюють це "простою помилкою"

Клієнти українського поштового оператора "Нова пошта" висловлюють невдоволення тим, що термінові відправлення доставляють на неправильні адреси, через що доводиться чекати значно довше. Представники пошти пояснюють це "простою помилкою", хоч подібне стається регулярно.

Про це свідчать відповідні скарги клієнтів на офіційній сторінці "Нової пошти" у соцмережі Facebook.

Скарга клієнтки "Нової пошти"

Так, одна з клієнток написала, що її посилку терміново мали доставити із Дрогобича в Івано-Франківськ. Однак у підсумку вона об'їхала Україну, про що свідчить сервіс відстеження руху посилок. Жінка отримала відправлення після того, як воно побувало в Одесі.

"Поясніть мені, будь-ласка, як таке може бути? Ми терміново відправляли дитині з Дрогобича в Франківськ конспекти, а вони катаються по всій Україні. Жах повний", — написала клієнтка.

Представники "Нової пошти" написали, що дати скорегували, оскільки вантаж помилково поїхав на іншу адресу.

"Просимо вибачення за доставлені Вам незручності. Вантаж помилково відправили у іншому напрямку. Тож, варто очікувати прибуття на скореговану дату 01.03. Ми обов'язково візьмемо під контроль доставку цього вантажу", — йдеться у повідомленні.

Подібні проблеми клієнтів

Раніше клієнти поштового оператора також масово скаржились на невиправдано складні маршрути розвезення посилок. В одному з випадків посилку з Миколаївської області в Одеську вирішили везти через Київ. Клієнтка повідомила, що здивована таким складним шляхом, адже це — сусідні області. Вона припустила, що може через це вартість доставки Нової пошти утричі дорожча за розцінки Укрпошти.

"Підкажіть, будь ласка, яким чином розраховується маршрут доставки посилки? Посилка їде з Миколаївської області в Одеську (це сусідні області, якщо не знаєте) через Київ. Навіщо це робити? Посилку могла отримати через два дні, а так чотири дні і то не факт. Зате за доставку ви берете чималі гроші, Укрпошта за три дні доставляє, і в тричі дешевше. Поясніть, де логіка?" — йдеться у скарзі.

Представники поштового оператора аналогічно запевнили, що доставка відбудеться пізніше, не пояснивши, чому посилка має об'їхати всю Україну, перш ніж дістатися адресата.

Що ще відомо про "Нову пошту"

Клієнти поштового оператора "Нова пошта" скаржаться на зникнення дорогих посилок. У компанії підтверджують цей факт та обіцяють виплатити компенсацію.

Також ми писали, що клієнти поштового оператора масово висловлюють невдоволення кур'єрськими коробками для надсилання посилок, які працівники пошти підбирають значно більшого розміру.