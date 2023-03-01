Новая почта отправляет срочные грузы не по адресам — что говорят в компании

Представители почты объясняют это "простой ошибкой"

Клиенты украинского почтового оператора "Новая почта" выражают недовольство тем, что срочные отправления доставляют на неправильные адреса, из-за чего приходится ждать гораздо дольше. Представители почты объясняют это "простой ошибкой", хотя подобное происходит регулярно.

Об этом свидетельствуют жалобы клиентов на официальной странице "Новой почты" в соцсети Facebook.

Жалоба клиентки "Новой почты"

Так, одна из клиенток написала, что ее посылку срочно должны были доставить из Дрогобыча в Ивано-Франковск. Однако в итоге она объехала всю Украину, о чем свидетельствует сервис отслеживания движения посылок. Женщина получила отправку после того, как она побывала в Одессе.

"Объясните мне, пожалуйста, как такое может быть? Мы срочно отправляли ребенку из Дрогобыча в Франковск конспекты, а они катаются по всей Украине. Ужас полный", — написала клиентка.

Представители "Новой почты" написали, что даты скорректировали, поскольку груз по ошибке поехал на другой адрес.

"Просим прощения за доставленные Вам неудобства. Груз ошибочно отправили в другом направлении. Следовательно, стоит ожидать прибытия на скорректированную дату 01.03. Мы обязательно возьмем под контроль доставку этого груза", — говорится в сообщении.

Подобные проблемы клиентов

Ранее клиенты почтового оператора также массово жаловались на неоправданно сложные маршруты развоза посылок. В одном из случаев посылку из Николаевской области в Одесскую решили везти через Киев. Клиента сообщила, что удивлена таким сложным путем, ведь это соседние области. Она предположила, что, может, из-за этого стоимость доставки "Новой почты" втрое дороже расценок Укрпочты.

"Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитывается маршрут доставки посылки? Посылка едет из Николаевской области в Одесскую (это соседние области, если не знаете) через Киев. Зачем это делать? Посылку могла получить через два дня, а так четыре дня и то не факт. Зато за доставку вы берете немалые деньги, Укрпочта за три дня доставляет, и в три раза дешевле. Объясните, где логика?" — говорится в жалобе.

Представители почтового оператора аналогично заверили, что доставка состоится позже, не объяснив, почему посылка должна объехать всю Украину, прежде чем добраться до адресата.

Что еще известно о "Новой почте"

Клиенты почтового оператора "Новая почта" жалуются на исчезновение дорогостоящих посылок. В компании подтверждают этот факт и обещают выплатить компенсацию.

Также мы писали, что клиенты почтового оператора массово выражают недовольство курьерскими коробками для посылки, которые работники почты подбирают значительно большего размера.