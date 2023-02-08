Нова Пошта відкриє офіс у ще одній європейській країні

Компанія відкриє перше відділення у Литві

У середині березня поточного року український поштовий оператор "Нова Пошта" зайде на ринок ще однієї країни Європейського Союзу. Очікується, що компанія відкриє перше відділення у Литві.

Про це повідомили у компанії.

Як працюватиме Nova Post у Литві

Зазначається, що офіс компанії Nova Post відкриється у Вільнюсі. Відомо, що це буде вантажне відділення, де передбачена можливість відправлення та отримання з України товарів вагою до 1 тонни.

Запрацює відділення за такою адресою:

Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

"Ви зможете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі", — наголосили у компанії.

Де працює "Нова пошта"

На початку січня компанія відкрила у Варшаві перше вантажне відділення Nova Post. А загалом минулого року "Нова пошта" відкрила в Польщі 18 офісів: шість відділень у Варшаві, по два у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі.

За планами компанії, у першій половині 2023 року мережа розшириться на такі країни:

Німеччина;

Литва;

Чехія;

Румунія.

Також мають намір охопити своєю присутністю більше міст у Польщі. Очікується, що кількість відділень зросте до 48. Хоч зараз компанія не доставляє посилки між країнами Європи, однак і це у майбутньому планують змінити.

Нагадаємо, компанія має намір у 2023 році розширити мережу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.

"Нова пошта" у співпраці з ДСНС розпочала розробку роботів-саперів, які зможуть не лише знаходити міни, а й знешкоджувати їх. Це допоможе пришвидшити розмінування всієї території України та збереже життя наших піротехніків.