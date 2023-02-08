Нова Пошта відкриє офіс у ще одній європейській країні

"Нова пошта" з'явиться ще в одній європейській країні: де та коли
У середині березня поточного року український поштовий оператор "Нова Пошта" зайде на ринок ще однієї країни Європейського Союзу. Очікується, що компанія відкриє перше відділення у Литві.
Про це повідомили у компанії.
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Як працюватиме Nova Post у Литві
Зазначається, що офіс компанії Nova Post відкриється у Вільнюсі. Відомо, що це буде вантажне відділення, де передбачена можливість відправлення та отримання з України товарів вагою до 1 тонни.
Запрацює відділення за такою адресою:
- Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.
"Ви зможете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі", — наголосили у компанії.
Де працює "Нова пошта"
На початку січня компанія відкрила у Варшаві перше вантажне відділення Nova Post. А загалом минулого року "Нова пошта" відкрила в Польщі 18 офісів: шість відділень у Варшаві, по два у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі.
За планами компанії, у першій половині 2023 року мережа розшириться на такі країни:
- Німеччина;
- Литва;
- Чехія;
- Румунія.
Також мають намір охопити своєю присутністю більше міст у Польщі. Очікується, що кількість відділень зросте до 48. Хоч зараз компанія не доставляє посилки між країнами Європи, однак і це у майбутньому планують змінити.
Нагадаємо, компанія має намір у 2023 році розширити мережу, збільшити кількість локацій у Польщі та відкрити власного авіаперевізника для доставки посилок за кордон.
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