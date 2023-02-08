Новая Почта откроет офис в еще одной европейской стране

Компания открывает первое отделение в Литве

В середине марта этого года украинский почтовый оператор "Новая Почта" зайдет на рынок еще одной страны Европейского Союза. Ожидается, что компания откроет первое отделение в Литве.

Об этом сообщили в компании.

Как будет работать Nova Post в Литве

Отмечается, что офис компании Nova Post откроется в Вильнюсе. Известно, что это будет грузовое отделение, где предусмотрена возможность отправки и получения товаров Украины весом до 1 тонны.

Заработает отделение по следующему адресу:

Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

"Вы сможете отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы, грузы", — отметили в компании.

Где работает "Новая почта"

В начале января компания открыла в Варшаве первое грузовое отделение Nova Post. В прошлом году "Новая почта" открыла в Польше 18 офисов: шесть отделений в Варшаве, по два в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани и по одному — в Жешуве и Лодзе.

По планам компании, в первой половине 2023 года сеть расширится на следующие страны:

Германия;

Литва;

Чехия;

Румыния.

Также намерены охватить своим присутствием больше городов в Польше. Ожидается, что количество отделений вырастет до 48. Хотя компания не доставляет посылки между странами Европы, однако и это в будущем планируют изменить.

Напомним, компания намерена в 2023 году расширить сеть, увеличить количество локаций в Польше и открыть собственного авиаперевозчика для доставки посылок за границу.

"Новая почта" в сотрудничестве с ГСЧС начала разработку роботов-саперов, которые смогут не только находить мины, но и обезвреживать их. Это поможет ускорить разминирование всей территории Украины и сохранит жизнь наших пиротехников.