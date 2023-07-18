ОП запустив координаційну платформу для відносин з бізнесом

Зустріч із представниками бізнесу. Фото: Офіс Президента

Заступники керівника Офісу Президента Ростислав Шурма та Олег Татаров провели першу зустріч учасників координаційної платформи, що розглядатиме проблеми між бізнесом і законом. Крім того, такі зустрічі в ОП проходитимуть щотижня.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Зазначається, що на зустрічі були присутні заступник міністра економіки Олексій Соболєв, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.

Своєю чергою з боку бізнесу взяли участь у зустрічі CEO мережі Multiplex Роман Романчук, співзасновник компанії Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер з питань фіскального регулювання "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков, керівник зернового напряму "Олам Україна" Олексій Пахомов.

"Ми почали діалог із бізнесом, всебічно аналізуючи його кейси. Найближчим часом маємо намір провести глибшу експертизу. А поки що ми бачимо, що ситуації доволі різнопланові. Є випадки справді неадекватного ставлення з боку правоохоронних органів до підприємців. Утім, є випадки, коли бізнес порушував законодавство, а державі, судячи з усього, було завдано збитків. Тож знаходитимемо компромісні рішення щодо кейсів у межах чинного законодавства та змінюватимемо закони там, де це необхідно", — наголосив Ростислав Шурма.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що після двох-трьох зустрічей координаційної платформи будуть з'ясовані необхідні законодавчі зміни, щоб уникнути двозначного тлумачення законів.

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні планують поновити перевірки бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.