ОП запустил координационную платформу для отношений с бизнесом

Встреча с представителями бизнеса. Фото: Офис Президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма и Олег Татаров провели первую встречу участников координационной платформы, которая будет рассматривать проблемы между бизнесом и законом. Кроме того, подобные встречи в ОП будут проходить еженедельно.

Об этом сообщает Офис Президента.

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На встрече присутствовали заместитель министра экономики Алексей Соболев, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, руководитель главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук.

В свою очередь, со стороны бизнеса приняли участие во встрече CEO сети Multiplex Роман Романчук, соучредитель компании Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер по вопросам фискального регулирования "Филипп Моррис Украина" Михаил Поляков, руководитель зернового направления "Олам Украина" Алексей Пахомов.

"Мы начали диалог с бизнесом, всесторонне анализируя его кейсы. В ближайшее время намерены провести более глубокую экспертизу. А пока мы видим, что ситуации достаточно разноплановые. Есть случаи действительно неадекватного отношения со стороны правоохранительных органов к предпринимателям. Впрочем, есть случаи, когда бизнес нарушал законодательство, а государству, судя по всему, был нанесен ущерб, поэтому будем находить компромиссные решения относительно кейсов в рамках действующего законодательства и будем менять законы там, где это необходимо", — подчеркнул Ростислав Шурма.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что после двух-трех встреч координационной платформы будут выяснены необходимые законодательные изменения во избежание двусмысленного толкования законов.

Напомним, что с 1 августа в Украине планируют возобновить проверки бизнеса. Это одно из требований Международного валютного фонда.