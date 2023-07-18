Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow ОП запустил координационную платформу для отношений с бизнесом arrow

ОП запустил координационную платформу для отношений с бизнесом

18 июля 2023 05:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ОП запустил координационную платформу для отношений с бизнесом
Встреча с представителями бизнеса. Фото: Офис Президента
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма и Олег Татаров провели первую встречу участников координационной платформы, которая будет рассматривать проблемы между бизнесом и законом. Кроме того, подобные встречи в ОП будут проходить еженедельно.

Об этом сообщает Офис Президента.

Читайте также:

О чем говорилось на встрече в ОП

На встрече присутствовали заместитель министра экономики Алексей Соболев, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, руководитель главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук.

В свою очередь, со стороны бизнеса приняли участие во встрече CEO сети Multiplex Роман Романчук, соучредитель компании Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер по вопросам фискального регулирования "Филипп Моррис Украина" Михаил Поляков, руководитель зернового направления "Олам Украина" Алексей Пахомов.

"Мы начали диалог с бизнесом, всесторонне анализируя его кейсы. В ближайшее время намерены провести более глубокую экспертизу. А пока мы видим, что ситуации достаточно разноплановые. Есть случаи действительно неадекватного отношения со стороны правоохранительных органов к предпринимателям. Впрочем, есть случаи, когда бизнес нарушал законодательство, а государству, судя по всему, был нанесен ущерб, поэтому будем находить компромиссные решения относительно кейсов в рамках действующего законодательства и будем менять законы там, где это необходимо", — подчеркнул Ростислав Шурма.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что после двух-трех встреч координационной платформы будут выяснены необходимые законодательные изменения во избежание двусмысленного толкования законов.

Напомним, что с 1 августа в Украине планируют возобновить проверки бизнеса. Это одно из требований Международного валютного фонда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз