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Стало відомо, який бізнес перевірятимуть після 1 серпня

9 липня 2023 06:01
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Стало відомо, який бізнес перевірятимуть після 1 серпня
Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: скріншот відео
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

З 1 серпня в Україні планують поновити перевірки бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE нагадав народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з економічної безпеки Ярослав Железняк.

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Кого саме перевірятимуть

Ярослав Железняк закликав законослухняний бізнес не перейматися майбутніми перевірками. Він стверджує, що депутати підійшли з розумом до питання майбутніх перевірок.

"Немає сенсу перевіряти умовно бабусю на ринку, яка торгує шкарпетками. Перевіряти будемо там, де крадуть багато грошей: в торгівлі тютюновими виробами, алкоголем, паливом, в гральному бізнесі і фінансових послугах", — запевнив співрозмовник Новини.LIVE.

Для всіх інших сфер економічної діяльності, запевнив народний обранець, після 1 серпня нічого не зміниться.

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Нагадаємо, Національний банк рапортує: другий місяць поспіль український бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, незважаючи на повномасштабну війну, що триває. Такі висновки щомісячного опитування підприємств України, проведеного Нацбанком у травні.

Успішне відновлення енергосистеми, пожвавлення внутрішнього попиту, у тому числі завдяки поступовому поверненню українців із-за кордону, а також зміцнення гривні сприяли позитивним настроям бізнесу.

Підприємства промисловості та торгівлі дещо послабили, проте зберегли позитивні очікування щодо результатів своєї діяльності. Вони налаштовані на збільшення обсягів продукції/товарів, обсягів нових замовлень, товарообороту. 

Будівельні компанії мали позитивні очікування вперше за останні півтора року та прогнозують зростання обсягу будівництва й обсягу закупівлі сировини та матеріалів.
 

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