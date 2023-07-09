Стало відомо, який бізнес перевірятимуть після 1 серпня
З 1 серпня в Україні планують поновити перевірки бізнесу. Це є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE нагадав народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з економічної безпеки Ярослав Железняк.
Кого саме перевірятимуть
Ярослав Железняк закликав законослухняний бізнес не перейматися майбутніми перевірками. Він стверджує, що депутати підійшли з розумом до питання майбутніх перевірок.
"Немає сенсу перевіряти умовно бабусю на ринку, яка торгує шкарпетками. Перевіряти будемо там, де крадуть багато грошей: в торгівлі тютюновими виробами, алкоголем, паливом, в гральному бізнесі і фінансових послугах", — запевнив співрозмовник Новини.LIVE.
Для всіх інших сфер економічної діяльності, запевнив народний обранець, після 1 серпня нічого не зміниться.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні сповільнилось падіння економіки. Що далі?
Нагадаємо, Національний банк рапортує: другий місяць поспіль український бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, незважаючи на повномасштабну війну, що триває. Такі висновки щомісячного опитування підприємств України, проведеного Нацбанком у травні.
Успішне відновлення енергосистеми, пожвавлення внутрішнього попиту, у тому числі завдяки поступовому поверненню українців із-за кордону, а також зміцнення гривні сприяли позитивним настроям бізнесу.
Підприємства промисловості та торгівлі дещо послабили, проте зберегли позитивні очікування щодо результатів своєї діяльності. Вони налаштовані на збільшення обсягів продукції/товарів, обсягів нових замовлень, товарообороту.
Будівельні компанії мали позитивні очікування вперше за останні півтора року та прогнозують зростання обсягу будівництва й обсягу закупівлі сировини та матеріалів.