Ощадбанк підготував привілеї для власників деяких карток

Картка Ощадбанку у руках. Фото: Oschadbank

Державна фінустанова "Ощадбанк" підготувала привілеї для власників деяких карток. Йдеться про надання можливості безкоштовно відвідувати коворкінги для роботи та організації бізнес-зустрічей.

Про це інформує пресслужба банку у соцмережі Facebook.

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Привілеї від Ощадбанку

Там зазначили, що додаткові привілеїв отримають власники преміальних карток. Тепер матимуть можливість безкоштовно відвідувати коворкінги у столиці України, Львові, Дніпрі, а також Одесі.

"Залишатись продуктивним у сучасному світі — це моє мистецтво. А Oschadbank Premium Banking із мистецтвом "на ти", тож ми подбали про комфортні умови роботи для наших клієнтів", — йдеться у повідомленні пресслужби.

У фінустанові зауважили, що коворкінги мають все необхідне для комфортної роботи — мітинг-поінти та zoom-кімнати, конференц-зали для бізнес-заходів, лаунж-зони, швидкісний інтернет та безперебійне електропостачання.

Щоб скористатися такою можливістю, потрібно попередньо здійснити бронювання через преміального менеджера чи за допомогою консьєрж-сервісу, номер: 80 44 300 05 03.

Коворкінг. Джерело: Ощадбанк

Інші пропозиції від Ощаду

Раніше Ощадбанк запропонував громадянам можливість робити вигідні покупки у мережі супермаркетів АТБ. Банк спільно з платіжною системою Visa запустив нову цифрову кобрендову картку.

Вона надає постійну додаткову знижку у 5% на понад 600 акційних товарів у магазинах АТБ та найкращий асортимент за зниженими цінами.

Більше про банки

Нагадаємо, Ощадбанк автоматично продовжив дію платіжних карток, термін яких добігає кінця.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.