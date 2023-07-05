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Ощадбанк подготовил привилегии для владельцев некоторых карт: детали

5 июля 2023 14:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк подготовил привилегии для владельцев некоторых карт
Карта Ощадрбанка в руках. Фото: Oschadbank
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Ощадбанк" подготовило привилегии для владельцев некоторых карт. Речь идет о предоставлении возможности бесплатно посещать коворкинги для работы и организации бизнес-встреч.

Об этом сообщает пресс-служба банка в соцсети Facebook.

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Там отметили, что дополнительные привилегии получат владельцы премиальных карт. Теперь будет возможность бесплатно посещать коворкинги в столице Украины, Львове, Днепре, а также Одессе.

"Остаться продуктивным в современном мире — это мое искусство. А Oschadbank Premium Banking с искусством "на ты", поэтому мы позаботились о комфортных условиях работы для наших клиентов", — говорится в сообщении пресс-службы.

В финучреждении отметили, что у коворкингов есть все необходимое для комфортной работы — митинг-поинты и zoom-комнаты, конференц-залы для бизнес-мероприятий, лаунж-зоны, скоростной интернет и бесперебойное электроснабжение.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно предварительно сделать бронирование через премиального менеджера или с помощью консьерж-сервиса, номер: 80 44 300 05 03.

коворкинг
Коворкинг. Источник: Сбербанк

Другие предложения от Ощада

Ранее Ощадбанк предложил гражданам возможность делать выгодные покупки в сети супермаркетов АТБ. Банк совместно с платежной системой Visa запустил новую цифровую кобрендовую карту.

Она предоставляет постоянную дополнительную скидку в 5% более чем на 600 акционных товаров в магазинах АТБ и лучший ассортимент по сниженным ценам.

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Напомним, Ошадбанк автоматически продлил действие платежных карт, срок которых подходит к концу.

Также мы писали, что Национальный банк Украины может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.

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