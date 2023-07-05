Ощадбанк подготовил привилегии для владельцев некоторых карт: детали
Государственное финучреждение "Ощадбанк" подготовило привилегии для владельцев некоторых карт. Речь идет о предоставлении возможности бесплатно посещать коворкинги для работы и организации бизнес-встреч.
Об этом сообщает пресс-служба банка в соцсети Facebook.
Привилегии от Ощадбанка
Там отметили, что дополнительные привилегии получат владельцы премиальных карт. Теперь будет возможность бесплатно посещать коворкинги в столице Украины, Львове, Днепре, а также Одессе.
"Остаться продуктивным в современном мире — это мое искусство. А Oschadbank Premium Banking с искусством "на ты", поэтому мы позаботились о комфортных условиях работы для наших клиентов", — говорится в сообщении пресс-службы.
В финучреждении отметили, что у коворкингов есть все необходимое для комфортной работы — митинг-поинты и zoom-комнаты, конференц-залы для бизнес-мероприятий, лаунж-зоны, скоростной интернет и бесперебойное электроснабжение.
Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно предварительно сделать бронирование через премиального менеджера или с помощью консьерж-сервиса, номер: 80 44 300 05 03.
Другие предложения от Ощада
Ранее Ощадбанк предложил гражданам возможность делать выгодные покупки в сети супермаркетов АТБ. Банк совместно с платежной системой Visa запустил новую цифровую кобрендовую карту.
Она предоставляет постоянную дополнительную скидку в 5% более чем на 600 акционных товаров в магазинах АТБ и лучший ассортимент по сниженным ценам.
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Напомним, Ошадбанк автоматически продлил действие платежных карт, срок которых подходит к концу.
Также мы писали, что Национальный банк Украины может отменить ограничения на обмен валют. Ослаблению жестких мер на валютном рынке будет способствовать стабильность экономической ситуации.