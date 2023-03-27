ПриватБанк дозволив переказувати кошти з польських і німецьких карток через Приват24
ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. З березня по липень поточного року клієнти ПриватБанку матимуть можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.
Про це повідомляє PrivatBank_Insider.
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Переказ грошей
Моментальний переклад з іноземної картки на картку ПриватБанку тепер можна виконати всього за кілька кліків у вебверсії або мобільному додатку Приват24.
Для цього необхідно перейти в меню "Сервіси", вибрати розділ "Переклади" та потім "На карту". Заповнивши реквізити своєї закордонної картки як відправника, клієнт зможе здійснити переказ без будь-яких комісій з боку банку.
Таким чином, ПриватБанк спрощує та знижує вартість фінансових операцій для українців, які перебувають за кордоном через складну військово-політичну ситуацію в країні.
Завдяки цій ініціативі клієнти зможуть швидко та без зайвих витрат підтримати своїх близьких та волонтерів, які допомагають на території України.
Нагадаємо, що у державному "ПриватБанку" стартувала програма підтримки експортерів. Відповідний проєкт втілюється у партнерстві з Експортно-кредитною агенцією (ЕКА).
Також ми писали, що клієнти державного ПриватБанку розповіли про проблеми після регламентних робіт у додатку "Приват24", який проводили днями. Стверджують, що з банківської картки зникли кредитні кошти, і тепер нараховуються відсотки.