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Ощадбанк запустив послугу поповнення банківської картки на касах в магазинах

3 листопада 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ощадбанк запустив послугу поповнення банківської карти на касах в магазинах
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний Ощадбанк запровадив інноваційну послугу поповнення банківських карток через власну POS-термінальну мережу на касах в магазинах.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

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Віднині торгові мережі можуть звернутись до банку, щоб підключити цей сервіс, і запропонувати своїм покупцям не лише знімати готівку на касах, а й навпаки — класти готівку на карткові рахунки.

У фінустанові запевняють, що запровадження нової послуги дасть можливість уникати великого обсягу готівкових коштів "на руках", а також просувати cashless-технології в країні.

Про інші безготівкові технології Ощадбанку

Ще однією безготівковою технологією Ощадбанку є додаток ОщадPAY — POS-термінал та касовий апарат у смартфоні. За даними банку, за 10 місяців 2023 року 7 тисяч користувачів цього сервісу здійснили більше 1,9 млн трансакцій на суму понад 1,5 млрд грн.

Додаток ОщадPAY дає змогу приймати оплати через смартфон з NFC з використанням безконтактних карток та гаманців Apple Pay та Google Pay у мобільних телефонах, смарт-годинниках тощо, а також здійснювати фіскалізацію готівкових та безготівкових платежів без додаткового обладнання. 

Сервіс забезпечує можливість роботи під час блекаутів, адже його функціонування не залежить від електропостачання в магазині чи кафе. ОщадPay також містить опції індивідуального призначення платежу, сервіс "чайові", онлайн-кабінет, перегляду та закриття підсумків роботи по банківському бізнес-дню, фіскальних змінах та готівкових операціях, відправлення чека в SMS, на електронну пошту або будь-яким доступним способом через Android.

Нагадаємо, з 1 листопада 2023 року Ощадбанк розпочав приймання заявок у межах другого етапу програми грантової підтримки від уряду Німеччини з метою кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу.

Українські компанії можуть отримати гранти, які покриватимуть до 30% вартості інвестиційного проєкту.

Пріоритетними галузями для фінансування є харчова та текстильна промисловість, переробка та експорт продукції українського виробництва.

Крім цього, у фокусі програми — релоковані підприємства та бізнес на деокупованих територіях. 

Компанії можуть отримати фінансування в сумі до 30 000 євро у гривневому еквіваленті.

У грантовій програмі можуть брати участь підприємства, які мають до 250 працівників та річний дохід до 10 млн євро, які не отримували міжнародну технічну допомогу з 1 лютого 2022 року та не мають заборгованості перед держбюджетом.

Новини.LIVE писали також, що з грудня Ощадбанк планує оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.

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