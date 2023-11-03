Ощадбанк запустил услугу пополнения банковской карты на кассах в магазинах

Отделение Сбербанка. Фото: Новости.LIVE / Олег Переверзев

Государственный Ощадбанк ввел инновационную услугу пополнения банковских карт через собственную POS-терминальную сеть на кассах в магазинах.

Об этом сообщает прессслужба Ощадбанка.

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Отныне торговые сети могут обратиться в банк, чтобы подключить этот сервис, и предложить своим покупателям не только снимать наличные деньги на кассах, но и наоборот — класть наличные средства на карточные счета.

В финучреждении уверяют, что введение новой услуги позволит избежать большого объема наличных средств "на руках", а также продвигать cashless-технологии в стране.

О других безналичных технологиях Ощадбанка

Еще одной безналичной технологией Ощадбанка является приложение ОщадPAY — POS-терминал и кассовый аппарат в смартфоне. По данным банка, за 10 месяцев 2023 года 7 тысяч пользователей этого сервиса совершили более 1,9 млн трансакций на сумму более 1,5 млрд грн.

Приложение ОщадPAY позволяет принимать оплаты через смартфон с NFC с использованием бесконтактных карт и кошельков Apple Pay и Google Pay в мобильных телефонах, смарт-часах и т.д., а также производить фискализацию наличных и безналичных платежей без дополнительного оборудования.

Сервис обеспечивает возможность работы во время блэкаутов, ведь его функционирование не зависит от электроснабжения в магазине или кафе. ОщадPay также содержит опции индивидуального назначения платежа, сервис "чаевые", онлайн-кабинет, просмотра и закрытия итогов работы по банковскому бизнес-дню, фискальным изменениям и наличным операциям, отправки чека в SMS, на электронную почту или любым доступным способом через Android.

Напомним, с 1 ноября 2023 года Ощадбанк начал прием заявок в рамках второго этапа программы грантовой поддержки от правительства Германии с целью кредитования предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Украинские компании могут получить гранты, покрывающие до 30% стоимости инвестиционного проекта.

Приоритетными отраслями для финансирования являются пищевая и текстильная промышленность, переработка и экспорт продукции украинского производства.

Кроме этого, в фокусе программы — релоцированные предприятия и бизнес на деоккупированных территориях.

Компании могут получить финансирование в сумме до 30 000 евро в гривневом эквиваленте.

В грантовой программе могут участвовать предприятия, имеющие до 250 работников и годовой доход до 10 млн евро, не получавшие международную техническую помощь с 1 февраля 2022 года и не имеющие задолженности перед госбюджетом.

Новини.LIVE писали также, что с декабря Ощадбанк планирует обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.