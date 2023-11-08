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Податківці розповіли, скільки іноземних компаній у власності українців

8 листопада 2023 08:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податкова розповіла про іноземні компанії у власності українців та за що чекають штрафи
Бізнес-розрахунки. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Державній податковій службі України розповіли, скільки іноземних компаній у власності українців. Серед основних країн, де українські резиденти отримали частки в юрособах чи утвореннях без статусу юросіб, на першому місці — Польща.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Іноземні компанії у власності українців

Як зазначають у ДПС, з початку минулого року податківці отримали понад 6,72 тис. повідомлень щодо набуття у власність, реєстрації та продажу/ліквідації іноземних контрольованих компаній чи утворення без статусу юрособи (фонди та трасти).

З цієї кількості отримали від фізосіб-резидентів 6,43 тис. повідомлень, а від юросіб-резидентів — понад 290. Стосуються вони 77 держав.

Серед основних країн, в яких українські резиденти мають частки в юрособах чи утвореннях без статусу юросіб:

  • Польща — 33%;
  • Велика Британія — 15%;
  • Сполучені Штати Америки — 13%;
  • Кіпр — 11%;
  • Естонія — 7%.

Частка решти країн — 21%.

Також банки, фінансові установи та інші контролюючі органи на адресу ДПС направили 9,88 тис. повідомлень про факти, що свідчать про володіння українськими резидентами часткою в іноземній юридичній особі. З них:

  • 9,42 тис. стосуються банківських установ;
  • 79 — фірм з управління активами;
  • 72 — торговців цінними паперами;
  • 311 — інших компаній, які не деталізовані.

Штрафи за набуття частки в іноземній компанії

У ДПС нагадали, що в рамках виконання норм Податкового кодексу потрібно повідомляти про всі набуття часток в іноземних компаніях чи початок фізичного контролю над ними, про кожне відчуження частки чи зупинення здійснення такого контролю.

У разі неповідомлення — чекатиме штраф у сумі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня відповідного звітного року за кожен подібний факт. У 2023-му це  805 тис. грн.

У ДПС нагадали про законопроєкт №8137, який пропонує запровадити штрафи за несвоєчасне таких повідомлень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України розповіла про обов’язковість застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Також у ДПС повідомили про систему покарань за порушення у сфері продажів онлайн. Зокрема, тепер суворо карають за нелегальний бізнес у соцмережах Facebook та Instagram.

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