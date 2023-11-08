Налоговая рассказала об иностранных компаниях в собственности украинцев и за что ждут штрафы

Налоговики рассказали, сколько иностранных компаний в собственности украинцев
В Государственной налоговой службе Украины рассказали, сколько иностранных компаний в собственности украинцев. Среди основных стран, где украинские резиденты получили доли в юрлицах или без статуса юрлиц, на первом месте — Польша.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Иностранные компании в собственности украинцев
Как отмечают в ГНС, с начала прошлого года налоговики получили более 6,72 тыс. уведомлений, касающихся приобретения в собственность, регистрации и продажи/ликвидации иностранных контролируемых компаний или образования без статуса юрлица (фонды и трасты).
Из этого количества получили от физлиц-резидентов 6,43 тыс. сообщений, а от юрлиц-резидентов — более 290. Они касаются 77 государств.
Среди основных стран, где украинские резиденты имеют доли в юрлицах или образованиях без статуса юрлиц:
- Польша — 33%;
- Великобритания — 15%;
- Соединенные Штаты Америки — 13%;
- Кипр — 11%;
- Эстония — 7%.
Доля остальных стран — 21%.
Также банки, финансовые учреждения и другие контролирующие органы в адрес ГНС направили 9,88 тыс. сообщений о фактах, свидетельствующих о владении украинскими резидентами долей в иностранном юридическом лице. Из них:
- 9,42 тыс. касаются банковских учреждений;
- 79 — фирм по управлению активами;
- 72 — торговцев ценными бумагами;
- 311 — других компаний, которые не детализированы.
Штрафы за приобретение доли в иностранной компании
В ГНС напомнили, что в рамках выполнения норм Налогового кодекса нужно сообщать обо всех приобретениях долей в иностранных компаниях или начале физического контроля над ними, о каждом отчуждении доли или остановке осуществления такого контроля.
В случае неуведомления — ждет штраф в сумме 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1 января соответствующего отчетного года за каждый подобный факт. В 2023-м это 805 тыс. грн.
В ГНС напомнили о законопроекте №8137, предлагающем ввести штрафы за несвоевременное уведомление таких сообщений.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины рассказала об обязательном применении регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.
Также в ГНС сообщили о системе наказаний за нарушения в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.
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